Krka doma zasenčila Ribnico

7.9.2024 | 08:25 | R. N.

Novo mesto - Veliko lažje, kot se je pričakovalo, so rokometaši Krke prišli do zmage nad Ribnico, ki je v dvorani Marof izgubila s kar 21:32. Novomeščani so bili precej boljši v vseh prvinah rokometne igre, tako da je bila uvodna tekma nove sezone praktično odločena že po štiridesetih minutah. Z odlično predstavo so krkaši tudi letos vložili kandidaturo za najvišja mesta.

Veljko Stanojević je proti Ribnici dosegel 8 zadetkov. (Foto: R. N.)

Začetek srečanja je obetal bolj izenačen dvoboj. Krka je v deveti minuti sicer ostala brez Dina Raše, ki je dobil udarec v nos, iz katerega je močno krvavel. Moral je z igrišča, na parket pa se ni več vrnil, po koncu tekme pa je šel zaradi suma, da je nos zlomljen, v bolnišnico na slikanje. Sodnika sta po ogledu videoposnetka pokazala rdeč karton Jaki Đekiću, ki je moral na tribuno. Kot da bi bil to dogodek, ki je prevesil tehtnico na stran domačih. Krka se je tudi po zaslugi razpoloženega vratarja Jureta Blaževiča, ki je že v prvem polčasu zbral 9 obramb, na koncu pa jih je imel 15, čedalje bolj oddaljevala od tekmecev. Po dvajsetih minutah je imela sedem zadetkov naskoka, ob polčasu pa je bilo 17:11.

Veselje na novomeški klopi. (Foto: R. N.)

Novomeščani tudi po odmoru niso popuščali. Postavili so trdno obrambno linijo, ki je Ribničani niso uspeli premagati niti z dvema igralcema več. Nemočni gostje so v drugem polčasu prvi gol dosegli šele, ko je v 40. minuti zaostanek na 12:22 znižal Kristjan Klun. Druga tretjina tekme je bila zgolj formalnost, Krka je tako zanesljivo vknjižila prvi dve točki.

Trener domačih Mirko Skoko je po zmagi visoko dvignil pest, zadovoljen je bil z igro svojih varovancev. »Na prvi tekmi nikoli ne veš, kako bodo šle stvari. Danes smo imeli več igralcev v rotaciji. Pred tekmo smo si zadali, da bomo z menjavami držali visok ritem igre tako v obrambi kot tudi v napadu. Na koncu se nem je to obrestovalo. Fantje so igrali zelo disciplinirano, morda je bila to naša najboljša obramba v zadnjih letih. Držali so se dogovorov. Imeli smo tudi razpoloženega vratarja, malo me je sicer skrbelo, kako bo z Juretom, ki se vrača po poškodbi. Z njim na čelu je bila obramba 'top'. Potem je vse lažje tudi v napadu,« je dejal Skoko.

Na drugi strani je vladalo razočaranje. »Čestitam ekipi Krke na zasluženi zmagi. Nas je v tem tednu prizadela bolezen Brina Cimermana in poškodba Klemna Pogorelca, poleg tega pa je že v prvem polčasu z rdečim kartonom končal Jaka Đekić, kar je pomenilo, da smo imeli veliko težav s sestavo obrambe. Glave gor in gremo naprej,« je povedal trener Ribnice Borut Maček.

Trener Ribnica Borut Maček je vseskozi bodril svoje varovance, ki so doživeli težak poraz. (Foto: R. N.)

Liga NLB, 1. krog:

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Trimo Trebnje 27:30 (12:15)

Krka - Riko Ribnica 32:21 (17:11)

Slovenj Gradec - LL Grosist Slovan 24:27 (11:13)

- danes :

18.00 Celje Pivovarna Laško - Jeruzalem Ormož

19.00 Koper - Misteral Krško

19.00 Urbanscape Loka - Gorenje Velenje

