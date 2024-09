dolenjska

Varnejše za dijake in obiskovalce

6.9.2024 | 14:30 | M. Žnidaršič

Sevno - Dijake Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma na Sevnem je ob novem šolskem letu pričakala nova podoba ceste ob šoli, ki izboljšuje prometno varnost in dostopnost zanje in tudi za vse obiskovalce razgibane Trške gore. Ta že vrsto let privablja sprehajalce, ki jo celo dnevno obiskujejo, z razširitvijo ponudbe pa je postala zelo pomembna turistična točka v okolici Novega mesta tudi za druge slovenske in tuje goste.

Krožišče, parkirišče za avtobuse in osebna vozila ter nova pešpot so pomemben del večjega projekta Vstopna točka Trška gora. (Foto: M. Ž.)

Ker območje glede na velik obisk ni imelo urejene primerne infrastrukture, se je Mestna občina Novo mesto lotila projekta, poimenovanega Vstopna točka Trška gora.

Novomeška občina ureja vstopno točko Trška gora pri Grmu – centru biotehnike in turizma na Sevnem – Krožišče, parkirišče za avtobuse in osebna vozila, nova pešpot … – V začetku prihodnjega leta predvidena še kolesarska povezava do krožišča

