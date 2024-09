dolenjska

Državni denar za pokrito tržnico

6.9.2024 | 11:50 | M. K.

Ljubljana/Ivančna Gorica - Na javnem pozivu, ki ga je ministrstvo za gospodarstvo izvedlo v sodelovanju z ministrstvom, zadolženim za gozdarstvo, so bili za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada izbrani štirje javni demo leseni objekti: dva vrtca, javni prireditveni objekt in pokrita tržnica. Za objekte bo iz sklada zagotovljenih skupno 600.000 evrov.

Nova ivanška tržnica (Foto: arhiv; Občina Ivančna Gorica)

Kot so sporočili z gospodarskega ministrstva, z javnim pozivom že drugo leto zapored podpirajo projekte gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov. "Takšna oblika promocije je pomembna tako z vidika krepitve gozdno-lesne verige kot tudi z vidika prikazovanja učinkov tovrstne gradnje na znižanje ogljičnega odtisa. Predstavlja prednosti, ki jih omogoča lesena gradnja, od zdravega bivanjskega okolja do hitrosti gradnje," so zapisali v sporočilu za javnost.

V nadaljevanju so podrobneje predstavili vse štiri projekte. Občina Muta je prepričala s projektom izgradnje novega osemoddelčnega otroškega vrtca. Objekt je zasnovan kot skoraj nič energijski objekt, s kakovostnimi toplotno izolativnimi materiali. Vrednost investicije je ocenjena na 4,13 milijona evrov. Znesek sofinanciranja države znaša 200.000 evrov.

S projektom, vezanim na vrtec, si je sredstva priborila tudi Občina Duplek. V vrtcu Spodnji Duplek ima v delu gradnjo prizidka in prizidavo kuhinje ter rekonstrukcijo obstoječe kuhinje in jedilnice z ureditvijo knjižnice. Tako novogradnja kot rekonstrukcija se v celoti izvajata z montažno gradnjo - z lesenimi konstrukcijskimi elementi, ki se jih na notranji strani obdela z mavčno kartonskimi ploščami, zunaj pa z izolacijo in fasadnim sistemom. Vrednost investicije je ocenjena na 3,95 milijona evrov. Znesek sofinanciranja države znaša 200.000 evrov.

Občina Razkrižje medtem predvideva postavitev javnega promocijskega montažnega objekta. Objekt bo pritličen in delno podkleten. V kleti objekta se bo uredilo skladišče in manjši sprejemni prostor. V pritličnem delu objekta bo večnamenska prireditveno-promocijska dvorana, v kateri bodo iz lesa vsi nosilni gradbeni elementi, tlaki, stenske oblog, pilotno bo nameščena tudi oprema za akvaponično pridelavo rastlin. Objekt bo služil za konference in prireditve. Vrednost investicije je ocenjena na 358.000 evrov. Znesek sofinanciranja države znaša nekaj več kot 110.500 evrov.

Občina Ivančna Gorica pa je v središču naselja Ivančna Gorica zgradila novo pokrito odprto tržnico, s pripadajočim servisnim delom in urejenimi zunanjimi površinami. Tržnica je zasnovana kot lesena strešna konstrukcija na jeklenih stebrih. Pod streho je na južnem delu umeščen servisni objekt, v katerem so urejeni sanitarije, prostor za prodajne avtomate in shramba za stojnice. Ob vzhodni strani strehe tržnice je za potrebe večjega obsega delovanja urejena tudi premična platnena streha. Vrednost investicije je ocenjena na 708.000 evrov. Znesek sofinanciranja države znaša nekaj manj kot 89.500 evrov.

"Lesena gradnja ima številne prednosti. Les je eden izmed najpomembnejših naravnih virov Slovenije, saj kar 58 odstotkov naše površine pokrivajo gozdovi. Poleg tega pa je obnovljiv vir," so poudarili na gospodarskem ministrstvu. "Trenutno za lesene izdelke porabimo le okoli 0,5 kubičnega metra na prebivalca. To pomeni, da so glede na surovinski potencial možnosti za nadaljnji razvoj lesne industrije pri nas velike," so sklenili.

‹ nazaj