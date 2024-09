dolenjska

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

6.9.2024 | 11:15 | M. K.

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je letos ponovno pripravila projekt sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk. V ta namen so s tem tednom na voljo boni. Lastniki mačk s stalnim bivališčem v Mestni občini Novo mesto lahko bone v vrednosti 27,5 evra prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1) vsak dan med delovnim časom. Boni so vnovčljivi v treh izbranih veterinarskih ambulantah, ki delujejo v novomeški občini, akcija pa traja do 22. novembra 2024 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.

Eno gospodinjstvo lahko prevzame največ dva bona, storitev pa po predhodnem naročilu opravljajo naslednje ambulante: A+VET veterinarska ambulanta (Markljeva ulica 2), Veterinarska ambulanta Buba (Ljubljanska cesta 27) in Veterina Novo mesto, ambulanta za male živali (Šmarješka cesta 2).

Z rotovža sporočajo, da želijo s projektom poleg spodbujanja odgovornega lastništva živali zmanjšati tudi možnosti okužb s prenosljivimi boleznimi, poškodbe, infekcije in potepanja mačk ter s tem povezane prometne nesreče, predvsem pa prispevati k skrbnemu nadzoru števila mačjih mladičev, ki bi neuspešno iskali ljubeč dom.

