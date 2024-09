gospodarstvo

Mladim predstavili 34 poklicnih profilov

6.9.2024 | 10:00 | M. K.

Kočevje - V Športni dvorani Kočevje je včeraj potekal že peti Festival poklicev zapovrstjo v organizaciji Ljudske univerze Kočevje in Podjetniškega inkubatorja Kočevje skupaj z Občino Kočevje. Pritegnil je več kot 500 devetošolcev iz osnovnih šol od Fare do Velikih Lašč ter dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje. Dogodek je mladim ponudil edinstveno priložnost, da izkustveno raziskujejo različne karierne poti in se seznanijo z najbolj iskanimi poklici na trgu dela, so sporočili organizatorji.

Foto: organizator

Na festivalu se je predstavilo kar 34 poklicnih profilov, od računalniških tehnikov in CNC operaterjev do gozdarjev, logopedov, zidarjev in farmacevtov ... Mladi so imeli priložnost mreženja z izkušenimi strokovnjaki, ki so jim omogočili vpogled v poklice, ki so na voljo tudi v njihovem domačem okolju.

Festival poklicev je edinstvena priložnost za mlade v Sloveniji, ki jim omogoča vpogled v različne poklicne možnosti in spodbuja razmišljanje o njihovih prihodnjih kariernih poteh, dodajajo na kočevski Ljudski univerzi. Posebnost letošnjega dogodka je bil izbor naj razstavljavca ter nagradna igra »Instastory«, ki sta udeležence spodbujala k aktivni udeležbi.

Vodja Festivala poklicev 2024 Maja Rupnik: "Festival poklicev je letos še enkrat pokazal, kako pomembno je mladim že zgodaj ponuditi priložnost, da spoznajo različne poklicne možnosti in se povežejo s strokovnjaki iz prakse. Veseli nas, da smo na enem mestu zbrali več kot 30 različnih poklicnih profilov in pritegnili tako velik odziv mladih udeležencev. Naš cilj je bil ustvariti dogodek, ki bo devetošolcem in dijakom olajšal izbiro poklica, jim dal vpogled v realne potrebe trga dela in jih spodbudil k razmišljanju o svoji prihodnosti. Iskreno se zahvaljujem vsem razstavljavcem, mentorjem in podpornikom, ki so pripomogli k temu, da je bil dogodek tako uspešen. Navdušenje, ki smo ga videli med mladimi, potrjuje, da je Festival poklicev resnično korak v pravo smer pri ustvarjanju priložnosti za njihovo karierno orientacijo. Z veseljem že napovedujemo naslednji Festival poklicev 2025.«

‹ nazaj