S tovornjakom pijan vijugal po AC; zaradi pnevmatike poškodovanih več vozil

6.9.2024 | 13:20 | M. K.

Policijska uprava Novo mesto danes v poročilu o dogodkih minulih treh dni med drugim poroča o množičnih krajah koles in skirojev v Brežicah. Fotografije nekaterih najdete spodaj v fotogaleriji. Sicer pa v nadaljevanju nekaj podrobnosti policijskega dela ...

ČETRTEK

Policisti so na številki 113 sprejeli 239 klicev, od tega je bilo 88 dogodkov takšnih, ki so zahtevali takojšnje posredovanje policije.

Pijani voznik tovornjaka vijugal po avtocesti

Ob pol dveh popoldne je 57-letni voznik tovornega vozila iz Romunije nezanesljivo vozil po avtocesti, pri delovni zapori pri Kronovem, kjer je promet speljan samo po eni strani ceste, je v smeri Ljubljane podrl nekaj označevalnih plastičnih barier (t.i. »klemfiksi«), nato pa zapeljal na avtocestno počivališče Starine sever. Tam je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v drug parkiran tovornjak. Prometni policisti so najprej posumili v njegovo sposobnost upravljanja vozila in so mu odredili alkotest, ki je pokazal 1,5 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniku so na kraju napisali plačilni nalog za 120 evrov zaradi neprevidnega premika z vozilom. Nato so ga pridržali, nekaj ur kasneje pa privedli v takojšnji postopek k okrajni sodnici v Črnomelj. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je dobil globo za 1200 evrov, začasno so mu odvzeli tudi vozniško dovoljenje.

Simbolna slika

Ukradli dve pogonski gredi

V noči na četrtek so na Vrhu pri Ljubnu neznanci ukradli traktorski pogonski gredi ('kardana'), znamke Cerjak. Lastniku so naredili za okoli tristo evrov škode.

Vlom v hišo - ključ v rožah

Na Potovem Vrhu so neznani storilci izkoristili nekajdnevno odsotnost domačih in vstopili v hišo ter odnesli nekaj denarja, ki so ga našli pri pregledu prostorov. Novomeški policisti, ki so opravili ogled kraja, domnevajo, da je storilcem pri delu pomagal tudi ključ vhodnih vrat, ki so ga našli v koritu za rože. Po prvih ocenah so lastnikom povzročili za okoli tri tisoč evrov škode.

Tatvina iz trgovine

Ob šestih popoldne so šentjernejske policiste poklicali iz ene od trgovin, kjer so zaznali stranko, ki si je nabrala vrečko artiklov in zapustila trgovino brez plačila. Očividci naj bi prepoznali 61-letnico, ki jo po tovrstnih podvigih poznajo tudi policisti. Trgovina mora opraviti inventuro, da se ugotovi, kaj in koliko manjka. Policisti bodo 61-letnico najprej izprašali, nato pa kazensko ovadili.

Ukradli električnega pastirja

Novomeški policisti so popoldne v Podgori, pri odcepu za Dolž, opravili ogled kraja tatvine. Storilci so v zadnjih dveh dneh pokradli 20 železnih palic, nekaj sto plastičnih palic, 40 izolatorjev in okoli en kilometer žice za električnega pastirja. Po prvih ocenah so povzročili za okoli petsto evrov škode.

Kršitelju dvakrat plačilni nalog

V Črnomlju so nekaj po polnoči zaradi kršitve javnega reda in miru dvakrat posredovali na istem naslovu. Najprej so 55-letnemu domačinu napisali plačilni nalog zaradi glasne glasbe in razgrajanja. Ko so policisti odšli, je s kršitvijo nadaljeval, zato so se vrnili in mu napisali še en plačilni nalog. Pojasnili so mu, da je naslednja stopnja obisk policijske postaje, kar je zadoščalo, da je bil javni red in mir zagotovljen.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali dve prometni nesreči z lažjimi poškodbami ter štiri z gmotno škodo. Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so na Šmihelski cesti ustavili sumljivo vozilo – v postopku, ki so ga prevzeli novomeški policisti, so ugotovili, da vozilo ni tehnično brezhibno, zato so odvzeli registrske tablice, 32-letni voznici pa napisali plačilni nalog zaradi štirih prekrškov iz področja prometne varnosti.

Motorist trčil v avto

Nekaj pred peto popoldne se je zaradi neprevidne vožnje v prometni nesreči na krškem Dunaju poškodoval 18-letni motorist. Krški policisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah 18-letnik zaradi prehitre vožnje ni uspel zvoziti ovinka, tako da je zapeljal na drugo stran ceste, kjer je trčil v avto, ki je pripeljal nasproti. Motorist je uporabljal varnostno čelado, alkohola ni bilo, v bolnišnici pa so njegove poškodbe opredelili kot lahke.

V Brežicah kradejo kolesa in skiroje

V Brežicah so v zadnjih nekaj dneh ukradli pet koles (tri električna in dva navadna), ki so bili v hodnikih stanovanjskih blokov, zaklenjena z verigo. Na Čatežu pa so izginili trije električni skiroji.

Policisti svetujejo, da stanovalci poskrbijo, da so glavna vhodna vrata blokov vedno zaprta. Svetujejo ključavnico, tako da lahko v objekt vstopajo le osebe, ki tam stanujejo.

''Ne odpirajte neznanim ljudem, če pa opazite kaj sumljivega, pa takoj pokličite policijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. S hitrim klicem, opisom dogajanje in oseb oziroma vozil boste lahko preprečili kaznivo ravnanje in pomagali prijeti storilce,'' pozivajo na PU Novo mesto.

Mejne zadeve in tujci

Metliški policisti so opoldne v Metliki ustavili sumljivo vozilo nizozemskih tablic. 57-letni voznik iz Poljske policistom ni znal pojasniti, kako so se v avtu znašli še štirje državljani Turčije, ki niso imeli dokumentov za prestop notranje meje oziroma bivanje v Slovenij. Avto so mu zasegli, njega pa pridržali. Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

Na območju policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24-tih urah prijeli 192 državljanov tretjih držav, ki so na nedovoljen način prestopili notranje meje oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Večino so prijeli in obravnavali v Posavju, šestintrideset na območju policijske postaje Črnomelj (Hrast pri Vinici, Vinica, Sečje selo, Bojanci, Paunoviči, Preloka), štiri pa so prijeli na območju policijske postaje Metlika (v Metliki).

TOREK IN SREDA

Policisti so na številko 113 v torek sprejeli 267 klicev, od tega je 98 dogodkov bilo takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije; v sredo so sprejeli 254 klicev, od tega je bilo 87 dogodkov interventne narave.

Mejne zadeve in tujci

Policisti na območju policijske uprave Novo mesto so v torek obravnavali 167 tujih državljanov, ki so na nedovoljen način prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji, v sredo pa 137. Večino so prijeli na območju Posavja. Enainpetdeset so jih obravnavali policisti policijske postaje Črnomelj (prijeti v Perudini, Preloki in Grdunih), dvanajst pa policisti policijske postaje Metlika (Krasinec, Metlika).

V torek so prijeli tudi dve osebi, ki sta nezakonito pomagali pri prevozu migrantov čez notranjo mejo. Nekaj po šesti popoldne so metliški policisti na Krasincu, na nekdanjem mejnem prehodu, zaznali sumljivo vozilo ukrajinskih tablic. V postopku so ugotovili, da je v voznik avtu vozil štiri državljane Iraka, ki niso izpolnjevali pogojev za prestop notranje meje. Vozilo so zasegli, voznika iz Ukrajine pa pridržali. Dobro uro kasneje so zaznali še vozilo nemških tablic, ki ga je vozil državljan Portugalske, v avtu pa je imel šest državljanov Turčije. Vozilo so zasegli, voznika pa pridržali. V delo so se vključili kriminalisti.

V sredo so v Dolnjem Kotu (območje policijske postaje Dolenjske Toplice) policisti državne enote, Specializirane enote za nadzor državne meje II, ki deluje na območju policijske uprave Novo mesto s sedežem v Dobovi, opazili sumljivo vozilo nemških tablic. Ko so ga ustavili so ugotovili, da ga vozi 28-letni državljan Nemčije, v vozilu pa je imel še tri državljane Turčije. Po prvih ugotovitvah so državno mejo prestopili nekje na območju Črnomlja, a jih je nato zaznala patrulja specializirane enote za nadzor državne meje, ki pomaga novomeškim policistom pri globinskem varovanju državne meje in izvajanju izravnalnih ukrepov. Policisti so vozilo zasegli, voznika pridržali, postopek pa so prevzeli kriminalisti iz Novega mesta.

Kraj, kjer so 28-letniku odvzeli prostost in mu zasegli avto. (Foto: PU NM)

Pijan za volanom povzročil nesrečo

Domnevno zaradi izsiljevanja prednosti je v torek popoldne v Kerinovem Grmu prišlo do prometne nesreče, v kateri se je ena oseba, sopotnik v vozilu povzročitelja, lažje poškodovala. Po prvih ugotovitvah ogleda je prometno nesrečo povzročil 46-letni voznik neregistriranega vozila, brez izpita, ki je v križišču izsilil prednost drugemu vozniku. Policisti so odredili preizkus alkoholiziranosti obema voznikoma, ki je pri povzročitelju pokazal 0,57 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper voznika so uvedli postopek o prekršku zaradi več kršitev predpisov varnosti cestnega prometa. Trk je bil tako silovit, da je na vozilu povzročitelja odtrgalo zadnje levo kolo.

Vlom v vozilo

V torek, med 15.20 in 18.00 uro, so neznanci vlomili v osebni avtomobil, parkiran pri Dobruški vasi. Po prvih ugotovitvah so storilci izkoristili delno odprto steklo na vratih, ga potisnili navzdol in tako uspeli na sopotnikov strani izmakniti denarnico z nekaj denarja in dokumenti.

Prepir in pretep

Policisti in reševalci so v torek popoldne zaradi prepira in pretepa posredovali v Dobruški vasi. Na številko 113 in 112 so sprejeli več klicev z nasprotujočimi si informacijami o tem, kaj se dogaja. Po prvih ugotovitvah ogleda naj bi se tri osebe sprle zaradi posojanja denarja, izmenjavi mnenj pa naj bi sledil pretep. Dve osebi sta bili lažje poškodovani (43-letnik in otrok). Policisti še preverjajo vse okoliščine dogodka. Po zaključeni policijski preiskavi bodo zoper 17-letnega kršitelja oziroma osumljenca ustrezno ukrepali.

Pri hišni preiskavi zasegli puško

Novomeški policisti so na podlagi odredbe sodišča v torek opravili hišno preiskavo pri 59-letniku iz Šmarjeških Toplic. Pri preiskavi so zasegli predelano puško neznanega kalibra z daljnogledom. Poslali jo bodo v preiskavo, nato pa zoper 59-letnika uvedli postopek zaradi kršitve zakona o orožju.

Policisti ukrepali zoper dve osebi zaradi kurjenja odpadkov

V torek, okoli osme zvečer, so na številki policije 113 prejeli več klicev o nedovoljenem kurjenju odpadkov v Brezju, zaradi katerega je bila okolica onesnažena z dimom in smradom. Posredovali so novomeški policisti in policisti vodniki službenih psov, ki jim pomagajo izvajati policijske naloge na varnostno obremenjenih območjih. Policisti so bili v Brezju skoraj eno uro, ker so počakali, da so kršitelji pogasili ognje, kjer so kurili odpadke, ki so povzročali črn dim in smrad. Ugotovili so več kršitev zakonodaje iz področja odpadkov in varstva okolja, zato bodo zoper dva kršitelja, 23-letnico in 39-letnika, napisali predlog za uvedbo postopka pristojnemu prekrškovnemu organu.

Kršitev javnega reda in miru

Novomeški policisti so v torek, okoli triindvajsete ure, posredovali v Brezju, kjer naj bi prišlo kršitve javnega reda in miru. Na kraju so ugotovili, da naj bi prišlo do spora med dvema osebama, pri čemer naj bi 17-letni kršitelj udaril 46-letnika. Za mladoletnega kršitelja bodo uvedli postopek o prekršku (obdolžilni predlog).

Vozili brez vozniških dovoljenj

Novomeški policisti so v sredo dopoldne na Šegovi ulici ustavili 18-letnega voznika, ki še ni naredil vozniškega dovoljenja. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so mu avtomobil zasegli, zanj pa uvedli postopek o prekršku.

Nekaj pred poldnevom so črnomaljski policisti v Semiču ustavili 43-letnega voznika osebnega avtomobila, za katerega so v postopku ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli in uvedli postopek o prekršku. Kmalu zatem so še ugotovili, da je vozilo odpeljal od doma brez dovoljenja lastnice. O dogodku bodo tako obvestili tudi okrožnega državnega tožilca.

Zaradi pnevmatike na avtocesti poškodovanih več vozil

V sredo, okoli osme zvečer, je na avtocesti od Drnovega proti Obrežju na relaciji od Skopic proti Čatežu na priklopnem vozilu tovornjaka počila pnevmatika. Deli pnevmatike so se razleteli po cesti, nakar jo je prevozilo šest vozil (vozniki različnih državljanstev). Tujim voznikom so prometni policisti izdali potrdila o poškodbi vozila tuje registracije, DARS pa je poskrbel za zavarovanje kraja in nato čiščenje vozišča. S petdesetletnim voznikom tovornjaka iz Srbije, ki je vlekel priklopnik, so policisti izvedli postopek na bližnjem počivališču. Ker kršitve cestnoprometnih predpisov nivo ugotovili, bodo primer zaključili z uradnim zaznamkom o dogodku.

