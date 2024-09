kronika

FOTO: Gorel les, pripravljen za sekance

6.9.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 18.52 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu, pred odcepom za Kuzarjev Kal, spet gorel les, pripravljen za sekance. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Tu je gorelo že nekajkrat v teh dneh ... (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Kamence)

Sršeni

Ob 18.33 so gasilci PGD Obrežje v naselju Slogonsko, občina Brežice, s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz gospodarskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1 na izvodu SPODNJE TRIBUČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRDINOVA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI LJUBNU;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP STARI LJUBEN SV. VID.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN JENIČ 1995;

- od 7:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE 1987;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVETINJE;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠAHOVEC;

- od 12:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KORITA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Brezje, Presladol, Likov Vrh, Košeni Vrh, Prižev Dol, Brezje vas, Vajerji, Vrhe Bohor med 7.30 in 10.30 uro, na območju TP Bohor Jablance, Zakov, Bohor Dobrava, Bohor med 7.30 in 14. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Površje, Raški Vrh med 7.45 in 13. uro.

