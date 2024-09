kronika

Obešenec v gozdu; policisti našli ključ

2.9.2024 | 19:30 | M. K.

Danes ob 11.44 so v gozdu pri Ždinji vasi v občini Novo mesto, našli obešeno osebo. Gasilci GRC Novo mesto so s tehnično pomočjo sneli obešeno osebo ter pomagali pri prenosu. Na kraju so bili reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in policisti, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti našli ključ

Ob 10.30 so v naselju Trška Gora v Novem mestu potrebovali pomoč pri odprtju vrat objekta. Še pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto so policisti našli ključ in vrata odprli. Pomoč gasilcev ni bila potrebna.

