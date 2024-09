kronika

Pijan zbil otroka in odpeljal, a so ga očividci izsledili



2.9.2024 | 16:40 | M. K.

Policisti so med vikendom na številki 113 sprejeli 801 klic, od tega je bilo 280 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Obravnavali so 63 dogodkov s področja prometne varnosti, od tega eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami, štiri z lažjimi poškodbami in triindvajset z gmotno škodo (od tega je bilo osem povoženj divjadi).

S področja javnega reda in miru so obravnavali devetinštirideset dogodkov, od tega dvajset kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in tri v zasebnem prostoru.

Policisti so med vikendom obravnavali dvainpetdeset dogodkov S področja kriminalitete, od tega lahko telesno poškodbo, pet vlomov, tri poskuse vlomov in dva primera nasilja v družni, zaradi katerih so nasilnežema tudi izrekli prepoved približevanja.

Zasegli ponarejen denar

Novomeški policisti so v soboto zvečer, na javni prireditvi, zasegli bankovec za 200 evrov, za katerega sumijo, da je ponarejen. 41-letni Novomeščan je z njim hotel plačati liter pijače v vrednosti 15 evrov. Da bi znalo biti z bankovcem nekaj narobe, so najprej posumili gostinski delavci, ki so o tem obvestili varnostno službo na prireditvi, slednji pa policijo. Policisti bodo zaseženi bankovec poslali v preučitev na Nacionalni forenzični laboratorij. Po prejetih rezultatih bodo 41-letnika kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejana denarja (zagrožena je kazen zapora od šestih mesecev do osmih let).

Pijani za volanom

V petek zvečer so krški policisti v Leskovcu pri Krškem obravnavali prometno nesrečo z gmotno škodo. Povzročila jo je 44-letna voznica osebnega avtomobila, domnevno zaradi vožnje preblizu desnemu robu. Voznici, v avtu je bila sama, so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,74 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Z rezultatom se ni strinjala, zato so odredili še strokovni pregled.

V soboto popoldne so krški policisti obravnavali prometno nesrečo na Senovem. Po prvih ugotovitvah je 59-letni voznik med manevriranjem trčil v parkiran avto. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,88 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Med postopkom je kršil tudi javni red in mir, tako da so mu napisali plačilni nalog še za ta prekršek.

V noči na nedeljo je zaradi izsiljevanja prednosti v križišču prišlo do prometne nesreče v Gorenjem Karteljevem. Policisti so ugotovili, da je 17-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Mirne Peči, poleg dejstva, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pred tem pil (alkotest je pokazal 0,13 mg/l alkohola v izdihanem zraku). V avtu je imel še štiri mladoletne potnike, eden od njih se je lažje poškodoval. 17-letnika bodo zaradi nevarne vožnje kazensko ovadili. Avto so mu zasegli, za voznika pa je poskrbel oče, ki je prišel na kraj.

V noči na ponedeljek je 43-letni voznik med vožnjo izgubil oblast nad avtomobilom in priletel v živo mejo in parkiran avtomobil pred hišo na Jarčjem vrhu. Naredil je za okoli tri tisoč evrov škode in odpeljal, a so ga sevniški policisti kmalu izsledili. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,82 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Pijan zbil peško in odpeljal naprej

V soboto, nekaj pred poldnevom, je v Gorenjem Polju 25-letnik voznik osebnega avtomobila peljal iz Soteske proti Straži. Domnevno zaradi vožnje preblizu desnega roba je zadel 13-letno peško, ki je pravilno hodila po levi strani ceste. Peško je odbilo na bankino, voznik pa je odpeljal naprej. Lažje poškodovano so jo oskrbeli v novomeški bolnišnici. Voznika so izsledili očividci dogodka in se je nato bil primoran vrniti na kraj. Policisti so posumili v njegovo psihofizično stanje in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 1,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku (2,08 promila). Avto so mu zasegli, njega pa bodo zaradi suma nevarne vožnje v cestnem prometu kazensko ovadili.

Drama po nesreči

V soboto zvečer je 25-letni voznik osebnega avtomobila peljal od Zameškega proti Kostanjevici. Domnevno zaradi prevelike hitrosti je zapeljal izven ceste, podrl kovinska vrata ograje, trčil v pomožni objekt ob hiši in pristal v cipresah. Poškodoval je tudi električno omarico na drogu električne napeljave. V vozilu je imel tudi 24-letnega sopotnika. Oba sta jo odnesla brez poškodb, avtomobil pa je uničen. Na kraju so posredovali reševalci, gasilci in policisti, ki so morali 25-letnega voznika zaradi lastne varnosti in varnosti okolice za kratek čas vkleniti. Domnevajo, da je dogajanju botrovalo tudi dejstvo, da je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Motorist padel in se hudo poškodoval

V soboto popoldne je na cesti od Dvora proti Kočevju 58-letni motorist v vožnji skozi ovinek izgubil oblast nad motorjem in padel. Oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici, kjer so njegove poškodbe opredelili kot hudo telesno poškodbo. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili.

Predelana mopeda

V petek popoldne so brežiški policisti pri meritvi hitrosti izmerili hitrost 58 km/h mopeda, ki po tovorniških podatkih ne bi smel presegati hitrosti 25 km/h. Moped so zasegli in odpeljali na tehnični pregled, kjer so ugotovili, da je predelan. Uvedli so postopek o prekršku. Novomeški policisti so v soboto dopoldne 15-letniku zasegli moped zaradi suma, da je predelan in presega konstrukcijsko predvideno/dovoljeno hitrost. Tudi tega bodo odpeljali na tehnični pregled.

Vlom v zidanico

V petek zjutraj so črnomaljski policisti opravili ogled vloma v zidanico v Semiču. Po prvih ugotovitvah naj bi storilec v zadnjih dneh vlomil v objekt in odnesel večjo količino brezalkoholnih pijač ter baterijsko krožno žago. Ocenjujejo, da je povzročil za okoli petsto evrov škode.

Policisti pridržali več razgrajačev

V noči na soboto so brežiški policisti in policisti posebne policijske enote policijske uprave Novo mesto posredovali na javni prireditvi v Artičah, kjer naj bi se sprlo in steplo več oseb. Reševalci so na kraju oskrbeli eno osebo. Policisti so vzpostavili javni red in mir, nato pa zaradi nadaljevanja kršitve pod vplivom alkohola in nedostojnega vedenja v pridržanje odpeljali dva 17-letnika iz okolice Brežic in 18-letnika iz Krškega. O pridržanju so obvestili tudi starše obeh mladoletnikov. Policisti so se kmalu morali vrniti, saj je razgrajal še 19-letni Celjan in se nato tudi nedostojno vedel do policistov. Tudi njega so odpeljali v pridržanje do iztreznitve. Zoper četverico so uvedli postopek o prekršku.

V soboto popoldne so policisti posredovali v bližini Novega mesta zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru. Ob prihodu policistov na kraj se 39-letni kršitelj ni hotel pomiriti, ni upošteval ukazov policistov, zato so ga vklenili in odpeljali v pridržanje.

V soboto zvečer so policisti iz Novega mesta posredovali v Stranski vasi zaradi več prijav kršitve javnega reda in miru. Policisti so na kraju vzpostavili javni red in mir, nato pa zaradi nadaljevanja kršitve v pijanem stanju (in nedostojnega vedenja) 39-letnega kršitelja vklenili in odpeljali v pridržanje do iztreznitev na policijsko postajo.

V nedeljskih večernih urah so policisti zaradi kršitve javnega red in miru morali posredovati v Dolenji Dobravici. Ker kršitve javnega reda in miru niso mogli drugače vzpostaviti, so 55-letnega kršitelja odpeljali v pridržanje na policijsko postajo.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so obravnavali 511 tujih državljanov, ki so na nezakonit način prestopili notranjo mejo Evropske unije oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Šestindevetdeset so jih prijeli v Beli krajini (Zilje, Miliči, Preloka, Podklanec, Vinica, Učakovci, Dragatuš, Ogulin, Vukovci, Hrast pri Vinici), ostale (415) pa v Posavju.

Metliški policisti so pri izvajanju nadzora notranje meje na nekdanjem mejnem prehodu Metlika v petek zvečer ustavili in kontrolirali sumljivo vozilo hrvaških tablic, ki ga je vozil 53-letni državljan Poljske. Med postopkom so ugotovili, da v vozilu pelje osem državljanov Turčije. 53-letnika so pridržali, mu zasegli avtomobil, postopek pa so prevzeli novomeški kriminalisti.

