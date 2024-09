dolenjska

Milan Zagorec stokrat in Rado Lenart stodesetkrat

2.9.2024 | 14:15 | M. K.

Novo mesto - Na novomeškem Centru za transfuzijsko dejavnost so danes čestitali kar dvema jubilantoma, Milan Zagorec je kri daroval stotič, Rado Lenart pa že stodesetič, so sporočili iz OZ RK Novo mesto.

Rado Lenart iz Petelinjeka že vse od srednje šole naprej redno daruje kri, takrat je začel, nadaljeval med služenjem vojaškega roka in tudi potem, ko se je zaposlil. Zaenkrat je še zaposlen v TPV Novo mesto, vendar pa zdaj že odšteva dneve do upokojitve v začetku naslednjega leta, ko bo imel več časa za obdelovanja vrta in stvari, za katere si je moral zdaj ukrasti čas. Prav gotovo pa bo rad ustregel tudi ženinim željam, saj je videti, da se odlično dopolnjujeta, z njo gresta včasih tudi skupaj na odvzem, kot sta storila tudi danes, gospa Marjeta je kri darovala že devetinštiridesetkrat, so zapisali na RK.

Drugi jubilant Milan Zagorec pa prihaja iz občine Šentjernej. Kot je povedal, je z darovanjem krvi začel iz čisto praktičnega razloga, to je, da je dobil kot mladi zaposleni dodatna dva dni dopusta. Skozi leta je spoznal, da je darovanje krvi zelo pomembno, saj je planinski vodnik, bil je gorski reševalec, kjer se je srečal z mnogo primeri, ko so ljudje potrebovali kri. Delal je kot monter na terenu, tudi v tujini, a še vedno je našel tisto uro, da je šel na odvzem krvi. Največ prostega časa preživi med pohodi in turami, ''mi pa si želimo, da bi ga pot še zanesla tudi na transfuzijski oddelek,'' so zapisali na Rdečem križu.

Ob jubilejnem darovanju krvi so se obema zahvalile predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar, predsednica KORK Mali Slatnik Alenka Papež in predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Katja Petruša, dr. med..

