V Kmetiji tudi Marjana in Stanislav

2.9.2024 | 13:30

Resničnostni šov Kmetija se vrača na male zaslone, 1. epizoda nove sezone se je sinoči odvrtela na Voyo. V 11. sezoni priljubljene oddaje se bosta za 50 tisoč evrov potegovala tudi Marjana Povše iz Novega mesta in Stanislav Travnikar iz Podgorja pri Pišecah. Marjana je tekmovala že pred petimi leti; takrat se ji je uspelo prebiti do finala. Njen življenjski moto je »Živi in pusti živeti«. Rada se drži zase, nove ljudi pa sprva opazuje od daleč in se jim prilagaja. Ima rada živali, pes je njena najljubša, sicer pa se boji kač. Rojena je bila na kmetiji, zato ima veliko izkušenj z domačimi živalmi. Stanislav, ki je po poklicu avtoserviser, pa se je šovu pridružil, zato ker ga je tja prijavila partnerka. Že v otroštvu je pomagal na kmetiji, zato je prepričan, da mu v šovu nobeno delo ne bo povzročalo preglavic. Skrben pa je tudi do živali; doma ima krave, prašiče, kokoši, psa in mačke. Ne mara konfliktov, v Kmetiji pa se bo s svojim delom in z znanjem trudil, da bo delo potekalo nemoteno in čim bolj uspešno. Zase pravi, da je deloholik, v življenju pa se drži mota »Delo krepi človeka«. Stanislav razmišlja, da bi ob zmagi denar namenil v dobrodelne namene, kar je gotovo čudovita gesta, vredna vseh pohval.

Marjana Povše (Foto: POP TV)

Stanislav Travnikar (Foto: POP TV)

