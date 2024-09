šport

FOTO: Nogometaši Krke ostali brez točk

2.9.2024 | 09:00 | Besedilo in fotografije: R. N.

Novo mesto - Nogometaši Krke so včeraj proti Dravinji izgubili z 0:3, a če bi bili nekoliko bolj zbrani pri zaključnih strelih in če bi imeli tudi nekaj več športne sreče, bi lahko bil rezultat povsem drugačen. Zaradi slabe travnate površine na stadionu Portoval je bila tekma na bližnjem igrišču z umetno travo.

Domen Žur je bil včeraj zelo aktiven, pred koncem je imel lepo priložnost za izenačenje, a je vratar gostov njegov strel ubranil.

Krkaši so zapretili po desetih minutah igre, ko je Nik Kapun z desne poslal uporaben predložek v kazenski prostor, kjer je najvišje skočil Gregor Medle, ki pa je z glavo zatresel le prečko. V 14. minuti so domači zahtevali enajstmetrovko. Ismir Nadarević je ravno dovolj oviral gostujočega branilca, da je izgubil žogo, ki jo je prestregel Domen Žur. V želji, da popravi napako, se je nogometaš Dravinje vrgel za žogo, Žur je znotraj kazenskega prostora padel kot pokošen, po mnenju sodnika pa pri izbijanju žoge ni bilo prekrška.

Poskus Gregorja Medleta z glavo. Žoga je zadela prečko.

Že v naslednji akciji so gostje povedli, zadel je Matic Kopač. To je bil sploh edini strel Dravinje proti vratom Krke v prvem polčasu.

Novomeščani so znova prejeli zadetek v prvih petnajstih minutah igre. Po šoku so se pobrali, narekovali ritem igre, vendar niso uspeli zadeti. V 38. minuti je Žur močno streljal, z obrambo pa se je izkazal vratar gostov. Izbito žogo je ujel Nadarević, ki pa bi lahko potem malo bolje odigral.

Na začetku drugega polčasa je Dravinja povišala na 2:0. Domači so na sredini igrišča izgubili žogo. Zahtevali so prekršek, vendar je sodnik pustil igro. Dravinja je krenila v hiter protinapad, ki ga je uspešno z drugim zadetkom na tekmi zaključil Kopač. Krkašem ni preostalo drugega, kot da se še bolj odprejo in še bolj pritisnejo na vrata gostov, vendar mreže niso uspeli zatresti. Minuto pred iztekom igralnega časa pa so storili še prekršek za enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Denis Vezjak.

»Žal se nam ni izšlo. Zaslužena zmaga Dravinje. Vse kar smo jim ponudili, so izkoristili. Pri nas je poznala odsotnost treh nosilcev igre, čeprav smo mislili, da se nam ne bo tako. Manjkali so kapetan Andraž Lipec, Maj Rorič in Ricard Fernandez Betriu. Poskušali smo, imeli kopico priložnosti, a bili nato kaznovani za vse te zapravljene priložnosti. Nič, glave gor. V naslednjem krogu nas čaka Aluminij, težak nasprotnik, vendar v drugi ligi lahko vsak premaga vsakega,« je po tekmi dejal trener Krke Adnan Zildžović.

2. SNL, 4. krog:

Krka : Dravinja 0:3 (0:1)

Triglav Kranj : Brinje Grosuplje 2:0 (1:0)

Tabor Sežana : Ilirija 1911 5:2 (4:0)

Bilje: Aluminij 2:0 (1:0)

Tolmin : Jadran Dekani 0:1 (0:1)

Slovan: Rudar Velenje 1:1 (0:0)

Kety Emmi&Impol Bistrica : Beltinci Klima Tratnjek 2:2 (2:1)

Drava Ptuj : Gorica 0:6 (0:4)

Lestvica:

1. Gorica 4 3 1 0 15:6 10

2. Tabor Sežana 4 3 0 1 12:7 9

3. Bilje 4 3 0 1 5:1 9

4. Beltinci 4 2 1 1 10:6 7

5. Triglav Kranj 4 2 1 1 9:6 7

6. Dravinja 4 2 1 1 5:4 7

7. Brinje Grosuplje 4 2 0 2 5:5 6

8. Aluminij 4 2 0 2 6:7 6

9. Jadran Dekani 4 2 0 2 5:6 6

10. Tolmin 4 1 1 2 3:4 4

11. Krka 4 1 1 2 5:7 4

12. Drava Ptuj 4 1 1 2 5:9 4

13. Slovan 4 0 3 1 4:5 3

14. Bistrica 4 0 2 2 6:9 2

15. Ilirija 1911 4 0 2 2 6:12 2

16. Rudar Velenje 4 0 2 2 4:11 2

