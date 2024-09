Znanje robotike je znanje prihodnosti

4.9.2024 | Damjan Šeruga, Razvojni center Novo mesto

Sofija in David na delavnice robotike hodita že kar nekaj let. V tem času sta ob sestavljanju Lego robotov napredovala od malčkov, ki so jima bili roboti igrača, do nadobudnih najstnikov, ki jima tudi kompleksnejši pojmi, kot so algoritmi in zanke, ne delajo težav. Svoje znanje bosta v prihodnje nadgrajevala še ob izdelavi elektronskih naprav, delu s 3D tehnologijo, laserskimi rezalniki in programiranju industrijskih robotov Dobot. Tudi svoje šolanje želita nadaljevati v tej smeri.

Njuni starši se zavedajo, da je znanje na področju robotike in programiranja znanje prihodnosti. Na tem področju je na voljo veliko prostih in finančno nadpovprečno ovrednotenih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, česar se zavedajo tudi občine.

Pomembno je, da že otrokom dovolj zgodaj približamo ta svet, jim omogočimo vpogled v skrivnosti algoritmov in programskih jezikov ter zgradimo prostor, v katerem se otroci počutijo domače ali v njem morda celo najdejo svoje izzive in strasti.

Ravno s tem namenom na Razvojnem centru Novo mesto že osmo leto pripravljamo delavnice robotike in zabavnega programiranja. V tem obdobju je skozi naše programe šlo že 3300 otrok in mladih. Nekateri otroci že več let obiskujejo naše delavnice, bodisi celoletne ali poletne, spoznavajo robotiko na tehniških dnevih, ki jih izvajamo na osnovnih šolah in na posameznih dogodkih v JV Sloveniji. Otroci in mladi, pridružite se nam na vaši šoli ali na počitniških delavnicah robotike.

Robotizacija je prihodnost. Mi jo približamo otrokom. Imamo znanje in izkušnje, ki ga z veseljem prenašamo na naš največji zaklad – otroke. Želimo jim zagotoviti svetlo prihodnost, zato jih na zabaven način opremljamo z znanji, ki jih v sodobnem svetu potrebujejo.

Delavnice se bodo v letu 2024/25 izvajale po osnovnih šolah Dolenjske in Bele krajine ter v prostorih UrbaNMakerspace (UNMS) v Novem mestu s pričetkom v mesecu oktobru.

Možnost prijave in več informacij o delavnicah najdete na spletni strani https://robotika.rc-nm.si/celoletne-delavnice/.

Doborodošli!

