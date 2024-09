družabno

Iz Žužemberka na Brezje

1.9.2024 | 14:00 | M. Ž.

Foto: N. B.

Prav na dan Marijinega vnebovzetja se je skupina Suhokranjcev izpred žužemberškega gradu že šestnajstič zapovrstjo peš podala na okoli 110 kilometrov dolgo pot na Brezje. Med pohodniki je bil tudi žužemberški župan Jože Papež, ki je bil pred leti pobudnik tega pohoda in je letos znova prevzel organizacijo, romanja pa se je udeležil prav vsakič. »Pot je zahtevna, a po svoje še prehitro mine v družbi ljudi, ki čutijo klic po smislu, sožitju, ljubezni in miru. V skupnosti, ki je nenehno dejavna in v preži za pozornostmi, so takšni trenutki, namenjeni srečanju s sabo, smislom in z drugimi, nadvse dragoceni,« je ob odhodu župan zapisal na svojem FB-profilu. Ekipo so poleg njega sestavljali Jože Hren, ki je pot prehodil petnajstič, Rafael Vidmar, Boštjan Koler, Miha Drenšek, Aleš Debeljak, Marko Gliha, Jože Jarc, Slavko Jakoš in Aleš Blatnik, novinec na romarski poti, vseskozi pa jih je spremljal voznik Martin Štravs. Pohodniki so kot običajno prvi dan prepešačili do Grosupljega, naslednji dan do Medvod, tretji dan so prenočili v Podbrezju, v nedeljo pa so se v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah udeležili sv. maše. Srečno prihodnje leto.

