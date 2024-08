novice

Jutranja budnica z nalivi in strelami

27.8.2024 | 09:35 | G. G.

Oblačen in občasno moker torek bi bil primeren za prvi šolski dan. A še nismo tam.

Udari strel danes zjutraj (FB Neurje.si)

V jutranjih urah so se nevihte prožile na severovzhodu in jugovzhodu države. Vestni opazovalci vremena na portalu Neurje.si so bralce opozorili, da se je manjši pas prek Dolenjske pomaknil proti osrednjemu delu Slovenije, dodali pa so, da je bilo v teh jutranjih nevihtah kar precej udarov strel. Na Hrvaškem so povzročile nekaj manjših požarov. Nevihte bodo čez dan oslabele, padavine pa naj bi vendarle namočile tla tudi na presenetljivo sušnem severozahodu države. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 24 do 29 stopinj Celzija, na Primorskem do 33, se glasi napoved Agencije RS za okolje (Arso).

Jutranje nevihte (FB Neurje.si)

V sredo bo nebo nad Slovenijo krasilo nekaj kopaste oblačnosti, sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Prijetno toplo bo, od 26 do 30 stopinj, na Primorskem pa vroče, do 34. Sledita sončna in vse bolj vroča četrtek in petek.

‹ nazaj