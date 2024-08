Posebna pozornost kakovosti sestavin in posodabljanju proizvodnje

»Kolikor vložiš, toliko dobiš,« je osnovna logika in princip delovanja, če želiš uporabniku zagotoviti vrhunski izdelek. Tega principa se držijo v podjetju Biostile pri vsakem koraku nastanka katerega koli njihovega izdelka. Izbor pravih in kakovostnih sestavin ter najsodobnejši procesi proizvodnje so osnove za pripravo izdelka, ki lahko pomaga ljudem.

Proces proizvodnje v Biostilu je zahteven, saj delujejo v skladu z izjemno zahtevnimi standardi prehrambne industrije. Zato so še posebej pozorni na to, da so že osnovne sestavine, in teh ni malo, najboljše kakovosti. Pri njihovih prehranskih dopolnilih tako nič ni in tudi ne sme biti prepuščeno naključju ali kakšni drugi »bližnjici«. In zato se v Biostilovih izdelkih najde le najboljše od najboljšega.

Prehranska dopolnila in kaj vse je moč najti v njihovi sestavi

Tehnični direktor dr. Dejan Gmajner sicer prehranska dopolnila opisuje kot »izdelki, ki so namenjeni dopolnitvi prehrane z različnimi hranilnimi snovmi, ki jih telo potrebuje za optimalno delovanje.« V njih tako najdemo vitamine, minerale (na primer kalcij, magnezij, železo, cink, selen ali kalij), aminokisline (ki jih ločimo na esencialne in neesencialne aminokisline, ki so gradniki beljakovin), beljakovine (med njimi najdemo beljakovinske praške in druge oblike beljakovinskih dopolnil kot so sirotka, kazein, sojine beljakovine, grahove beljakovine in druge rastlinske beljakovine), maščobne kisline (omega-3, omega-6 in omega-9 maščobne kisline, ki jih najdemo v ribjem olju, lanenem olju in drugih virih), zelišča in rastlinske ekstrakte (melisa, poper, , ingver, kurkuma, ginkgo biloba, mlečni badelj in številne druge), probiotike in prebiotike (gre za koristne bakterije ali vlaknine, ki spodbujajo rast koristnih bakterij v prebavnem traktu), encime (laktaza, bromelain, papain in drugi, ki pomagajo pri prebavi hrane), antioksidante (koencim Q10, resveratrol, astaksantin, vitamina C in E) ter dopolnila za specifične potrebe (dopolnila, namenjena specifičnim potrebam ali življenjskemu slogu, na primer posebej prilagojena za športnike, za njih sta npr. optimalna kreatin in beta-alanin, dopolnila za izboljšanje spanja, dopolnila za hujšanje in druge).

Prednost pred tabletami imajo kapsule, praški in tekočine zaradi večje vsebnosti učinkovin

Prehranska dopolnila so seveda na voljo v različnih tehnoloških oblikah, ki omogočajo enostavno in učinkovito uživanje ter absorpcijo hranil. Sliši se učeno, a jih dejansko poznamo vsi. Pogosta oblika prehranskih dopolnil so tablete v trdni, stisnjeni obliki, ki lahko vsebujejo eno ali več aktivnih sestavin. Druga oblika so kapsule v katerih so aktivne sestavine zaprte v želatinasto ali rastlinsko ovojnico. Izkušnje kažejo, da slednje lažje pogoltnemo, v njih pa so sestavine v praškasti obliki. Posebej učinkovite in priljubljene so mehke kapsule ali »softgeli«, ki so podobne običajnim kapsulam, a so nekoliko bolj priljubljene zaradi njihove mehkejše ovojnice. Uporabljajo se za olja in druge tekoče oblike sestavin. Naslednja oblika izdelkov so praški, ki jih lahko mešamo z vodo, sokom, mlekom ali drugo tekočino. Pogosto se uporabljajo za beljakovinske dodatke, aminokisline in različne zeliščne mešanice, tekočine pa imajo v uporabi obliko sirupov, tinktur ali napitkov. So enostavne za zaužitje in pogosto omogočajo hitrejšo absorpcijo vodotopnih hranil.

Žvečljive tablete in gumiji so priljubljene predvsem med otroki in odraslimi, ki imajo težave s požiranjem tablet. So prijetne za uživanje, saj so pogosto sladkane in imajo prijeten okus. Prav tako enostavno je uživanje šumečih tablet, ki se raztopijo v vodi in tvorijo napitek z dobro absorpcijo hranil. Hitro absorpcijo aktivnih sestavin neposredno v krvni obtok omogočajo tudi podjezične tablete ali kapljice, saj se te oblike raztopijo pod jezikom. Trde pastile in bonboni so namenjeni počasnemu raztapljanju v ustih in so pogosto uporabljene za dodatke, ki vplivajo na ustno zdravje ali lajšanje bolečin v grlu. Pri oblikah velja omeniti še transdermalne obliže, ki se nalepijo na kožo in omogočajo postopno sproščanje aktivnih sestavin v telo skozi kožo. Pogosto se uporabljajo za dodatke, kot je melatonin ali nikotin.

»Izbira tehnološke oblike prehranskega dopolnila je odvisna od posameznikovega načina življenja, preferenc glede uživanja in specifičnih potreb glede absorpcije in učinkovitosti hranil,« pravi dr. Gmajner, »sicer pa v Biostilu največ stavimo na kapsule, praške in tekočine. Te oblike omogočajo, da v njih uporabimo največ učinkovin glede na njihovo velikost in vsebujejo zelo malo aditivov ali so celo brez njih. Verjeli ali ne, v tabletah je lahko celo manj kot en odstotek učinkovine, ostalo pa so aditivi, ki držijo tableto v njeni obliki.« Kapsule so, v primerjavi z njimi, tudi do 100-odstotno napolnjene le z učinkovinami.

Pri kakovosti ni kompromisov

Dejstvo je, da je vsak izdelek tako dober kot so dobre njegove sestavine. Zato ni vseeno, kakšne surovine se uporablja za posamezen izdelek. Kot pravi dr. Gmajner, se velike razlike v kakovosti surovin odražajo tudi v njihovi. »Za en kilogram sintetične nizkokakovostne surovine, kot je vitamin C azijskega porekla, je lahko strošek tudi manj kot dva evra. Pri nas pa uporabljamo najkakovostnejši naravni organski vitamin C iz Evrope, katerega cena lahko presega 100 evrov za kilogram. Podobne analogije najdemo tudi pri ostalih naravnih izvlečkih. Zato pri nas uporabljamo najbolj kakovostne sestavine in pri ceni ne sklepamo nobenih kompromisov, ki bi šli v škodo kakovosti. In prav to se močno odraža v kakovosti in učinkovitosti končnih izdelkov.«

… enako velja za standarde kakovosti ter certifikate ustreznosti postopkov in procesov

Zato, da izdelki ustrezajo kakovosti skrbijo standardi oziroma certifikati kakovosti. Ti so, kot pravi dr. Gmajner zelo pomembni, saj z njimi Biostile dokazuje, da so postopki, procesi in izdelki pravilno razviti, proizvedeni in kontrolirani: »Še več, pomembno je, da se v podjetju zavedamo, da to ni zgolj dokument, ki se ga da v okvir in na steno. Razumemo ga kot stanje duha in orodje, ki nas usmerja pri neprestanem razmišljanju o kakovosti in zmanjševanju tveganj na vseh področjih, tako pri naših zaposlenih kot pri zunanjih povezanih partnerjih. Zato smo še posebej pozorni pri izbiri in nadzoru vseh dobaviteljev in zunanjih izvajalcev in vztrajamo, da skupaj sledimo isti poti. S tem tudi našim partnerjem omogočamo skupen in skladen pristop k nenehnemu izboljševanju in večanju produktivnosti. Sporočamo jim, da s takim pristopom pridobivamo vsi, vključno z našimi kupci.« Z drugimi besedami, v podjetju nenehno kontrolirajo sami sebe, a tudi druge, saj je cilj, da v vsakem trenutku natančno vedo, kaj od zunaj prihaja v njihovo hišo, prav tako pa tudi drugi partnerji kontrolirajo Biostile. Zgolj v lanskem letu so v podjetju imeli kar 14 strogih presoj, torej v povprečju več kot eno na mesec. V tej industriji pri podjetjih, ki delujejo dolgoročno in stavijo na kakovost, brez dvoma nič ni prepuščeno samo sebi.

Zavezanost h kakovosti presega standarde dejavnosti

Pri tem še posebej izpostavljajo vpeljavo in veljavo oddelka kontrole in zagotavljanja kakovosti, ki delujeta na nivoju, ki je v svojem bistvu in poslanstvu delovanja bližje farmacevtskim kot pa živilskim standardom. In če so se pri kom, tako dr. Gmajner, na začetku še pojavljali dvomi o smiselnosti takšnega pristopa delovanja, zadnja tri leta teh ni več, saj so takšnim pristopom praktično eliminirali reklamacije kakovosti.

Seveda je bilo tudi pri njih potrebno nekaj časa, da je takšno miselnost povzel celoten kolektiv podjetja. To so dosegli z rednimi, tudi pogosto ponavljajočimi se izobraževanji, usposobljeno službo za zagotavljanje kakovosti in službo za kontrolo kakovosti.

Pri vseh teh postopkih pa so pri Biostilu opazili še eno zanimivost: ker velik delež proizvodnje predstavljajo tudi tuje blagovne znamke, so opazili, da se mnogi njihovi partnerji in predvsem nove poslovne stranke pogosto ne zavedajo pomena sistema vodenja kakovosti, dokler ne pride na trgu do izzivov. »Veliko je bilo primerov, ko konkurenčni proizvajalci niso znali odgovarjati na izzive, ko je prišlo do težav in so zato naročniki prestavili proizvodnjo k nam. Pogosto moramo o pomenu standardov kakovosti zato izobraževati tudi nove poslovne partnerje, ki vstopajo na ta trg,« pove dr. Dejan Gmajner. Pri Biostilu so zato sklenili, da svoje znanje ponudijo tudi partnerjem in sicer vseh fazah in od razvoja, proizvodnje vse do trženja, ter tako nudijo celovit spekter storitev tako za tiste, ki prvič vstopajo na področje prehranskih dopolnil, kozmetike in krmnih mešanic, kot tudi za najzahtevnejše poslovne partnerje.

Najvišja stopnja kakovosti v vsaki fazi poslovanja

Ponosni pa so tudi, da že dolgo uspešno sodelujejo tudi s slovenskim certifikacijskim organom, ki bdi nad njihovim delom, to pa se seveda pozna tudi v samem proizvodnem procesu. »Vrednota kakovosti je integrirana praktično v vsak naš poslovni in proizvodni proces. Novi sodelavci imajo podrobno uvajanje in zelo pomemben mentorski program, s katerim izkušeni sodelavci prenašajo na nove sodelavce najboljše prakse in postopke. Proizvodnja je visoko informatizirana in s tehnično dokumentacijo zagotavljamo popolno sledljivost proizvodnje. To pomeni, da za vsak izdelek natančno vemo, od kod in kako so prišle surovine do nas preko sledljivosti celotne nabavne verige, evidentirani so vsi postopki razvoja ter procesne stopnje proizvodnje, vključno z vsemi kontrolnimi točkami, popolna sledljivost je tudi v skladiščenju in distribuciji.« Proizvodnja zato poteka z najkakovostnejšo opremo in stroji, vse skupaj pa je povezano v skupno informacijsko podobo, ki jim omogoča pregled proizvodnje v realnem času. »Vse to poteka na podlagi vnaprejšnjega podrobnega planiranja za 12 mesecev vnaprej, kar pomeni, da vedno uporabljamo sveže surovine,« je še povedal dr. Gmajner.

Podjetje Biostile je zavezano k nenehnemu iskanju in doseganju najvišje kakovosti. Od izbire vrhunskih surovin do strogega nadzora nad celotnim proizvodnim procesom, Biostile zagotavlja izdelke, ki so varni, učinkoviti in zanesljivi. Njihova predanost kakovosti se odraža v zahtevnih standardih, ki jih postavljajo in vzdržujejo ter v zaupanju, ki ga gradijo pri svojih strankah in poslovnih partnerjih. Kakovost pri Biostilu ni le cilj, temveč način delovanja, ki je vtkana v vsako fazo njihovega poslovanja.

