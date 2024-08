novice

Za večjo varnost otrok na poti v šolo

27.8.2024 | 09:00 | M. K.

Tudi letos ob začetku novega šolskega leta poteka nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, s katero želi Agencija za varnost prometa (AVP) zagotoviti večjo varnost otrok na poti v šolo. Letos je slogan akcije Srce prometne varnosti smo vsi in poudarja povezovanje skupnosti - učencev, učiteljev, staršev, skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

AVP, policija ter drugi partnerji želijo z akcijo voznike in druge udeležence v prometu spomniti na pomembnost njihove vloge pri zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo, na obšolske aktivnosti in splošno na vseh poteh. "Le z odgovorno in strpno udeležbo v prometu otrokom lahko zagotavljamo varnost na njihovih poteh," so na agenciji zapisali v sporočilu za javnost.

Akcija je še toliko pomembnejša, ker so otroci v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila jih kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako otroci težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.

V okviru akcije bo na prvi šolski dan, v ponedeljek 2. septembra, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek z direktorico AVP Simono Felser ter županom občine Kranj Matjažem Rakovcem obiskala osnovno šolo Stražišče pri Kranju ter simbolično pospremila otroke pri varnem prehodu čez cesto. Na drugi šolski dan pa bo AVP skupaj z Inštitutom za politike prostora, občino in osnovno šolo Medvode skupaj predstavila napredek na področju nove prometne ureditve, ki otrokom omogoča varen aktiven prihod v šolo, torej peš, s kolesom ali navadnim skirojem.

Po vsej Sloveniji se vsako leto v prvih dneh šole izvaja varovanje otrok na šolskih poteh, in sicer na mestih, kjer je varnost otrok lahko ogrožena. V varovanje otrok so vključeni prostovoljci, ki učencem pomagajo prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na še previdnejšo vožnjo.

V akciji sodelujejo tudi policisti, ki bodo v tem tednu pregledali prometno signalizacijo na cestnih povezavah v bližini šol in na šolskih poteh in v primeru nepravilnosti o tem obvestili vzdrževalce cest. Z vodstvi nekaterih šol bodo skupaj pregledali načrte varnih poti v šolo in preverili, ali so upoštevane morebitne spremembe, rekonstrukcije ali zapore posameznih cest. V prvih šolskih dneh bodo obiskali tudi nekatere osnovne šole skupaj z ravnatelji ter mentorji prometne vzgoje na roditeljskih sestankih starše prvošolčkov seznanili z nevarnostmi, ki na cesti prežijo na najmlajše, jim svetovali, kako naj poskrbijo za varnost otrok v cestnem prometu in kakšne dolžnosti imajo kot starši s stališča varnosti cestnega prometa.

V letošnjem letu so v prometnih nesrečah življenje izgubili trije otroci, 25 se jih je hudo telesno poškodovalo, kar je za 47 odstotkov več kot lani ob tem času. Slovenija sicer velja za eno najvarnejših države v Evropi na področju prometne varnosti otrok.

Akcija Varno v šolo se je začela v ponedeljek in bo trajala do 8. septembra.

