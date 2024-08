dolenjska

Svet okoli nas, kmalu pa v gosteh Urška Klakočar Zupančič

26.8.2024 | 19:30 | L. Markelj, foto: Krajevna knjižnica Škocjan

Škocjan - Otrokom v škocjanski občini tudi letošnji avgust ne more biti dolgčas po zaslugi Krajevne knjižnice Škocjan. Pod naslovom Svet okolice nas je potekalo kar nekaj počitniških pravljično ustvarjalnih delavnic, ki so bile dobro obiskane.

Vsak torek med 9. uro in 11. uro so se otroci družili na senčnih zelenicah ob potoku Radulja, meditirali, poslušali in ustvarjali na zanimive teme.

Počitniške ustvarjalne avgustovske delavnice so bile v Škocjanu dobro obiskane.

Kot pove vodja knjižnice Zala Štamcar, so se na prvem srečanju pogovarjali o Soncu in Luni. Darja Hrovatič, izvajalka VGC Skupaj, s katerim Krajevna knjižnica Škocjan uspešno sodeluje že vrsto let, je pripravila odlično ustvarjalnico, ki je navdušila udeležence.

Drugi torek, ko se je zbralo kar 40 otrok vseh starosti, so spoznavali skrivnostni svet rastlin. Bibliotekarka Zala Štamcar in Maja Medic Tomič z VGC Skupaj sta zaposlili male ustvarjalce tako, da je kljub množici vsak prisluhnil pravljici, potem pa izdelal svojo malo umetnino, ki jo je lahko odnesel domov.

»Po čuječi meditaciji, ko smo sedeli v metuljčku, dihali kot čebele in pozorno prisluhnili pravljici o poletnih gostjah, smo na tretjem druženju govorili o živalih in ustvarjali ptičke,« pripoveduje Štamcarjeva.

Na zadnjem srečanju, ki bo jutri, pa se bodo pogovarjali o prijateljstvu - kako pomembno je, da smo prijazni med sabo, da imamo prijatelje, na katere se lahko obrnemo in z njimi delimo dobre in slabe stvari, male in velike skrivnosti in lepote sveta.

»Otroci se vsako leto z veseljem odzovejo vabilu na avgustovska druženja, zato smo prepričani, da bomo s tradicijo nadaljevali tudi, ko bomo v novi in prostornejši knjižnici v Kulturnem centru Škocjan,« pove Zala Štamcar.

Obenem pa že najavlja nov zanimiv dogodek v krajevni knjižnici, ki se obeta v četrtek, 19. septembra, ob 19. uri. Gostja bo prva predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič. Zala Štamcar se bo z njo pogovarjala o njenih dveh knjigah, močnih ženskah današnjega časa, in seveda še o čem.

‹ nazaj