Cerjak zmagal v Liberecu

26.8.2024 | 08:00 | Foto: FB AMD Krško

Brez izgubljene točke (3,3,3,3,+3) je Sven Cerjak dominiral na 4. dirki skupnega DP 250 cc v češkem Liberecu. Suvereno zmago je Sven v finalu potrdil pred Poljakoma Szmydom in Kostero ter Čehom Prušo. Gregor Zorko je po solidnem začetku z dvema drugima mestoma ob ponovljenem tretjem nastopu grdo padel in ni več nadaljeval dirke. Skupno je bil sedmi. Dodatni zdravniški pregled je k sreči potrdil "le" udarec in odrgnino.

