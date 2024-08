dolenjska

Blagajna za upokojence naj bo samo upokojenska

26.8.2024 | 08:30 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Tradicionalno, že 20. srečanje Pokrajinske zveze Društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine (PZDU DBK) je konec tedna potekalo v Šentjerneju. Ne po naključju, saj Društvo upokojencev (DU) Šentjernej obeležuje 70 let delovanja. Obe praznovanji so združili in tako se je v Šentjerneju na prireditvenem prostoru pod šotorom ob Jernejevem zbralo preko 1.300 »naših« upokojencev.

Predsednika DS RS Marka Lotriča (drugi z desne) so v Šentjerneju pozdravili (od leve proti desni): Franc Hudoklin, Jože Simončič in Cirila Surina Zajc.

Poleg župana šentjernejske občine Jožeta Simončiča so jih nagovorili: predsednik DU Šentjernej Franc Hudoklin, predsednica PZDU DBK Cirila Surina Zajc, ter slavnostni govornik, predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič. Dogodka se je udeležil tudi podpredsednik ZDUS Željko Kljajič.

Zbrani upokojenci so imeli kaj slišati – tako spodbudnega kot kritičnega, saj mnogi kljub pridnemu delu tudi 40 let v službi danes dobivajo mizerne pokojnine in težko živijo.

V Šentjerneju se je zbralo preko 1.300 upokojencev z Dolenjske in Bele krajine.

»Treba se je boriti, da blagajna za upokojence ostane samo upokojenska. Vse nevladne organizacije, ki se financirajo iz tega, pa mora prevzeti za breme država. In vse to je delo naših kolegov v Zvezi društev upokojencev Slovenije,« je v svojem nagovoru poudaril Franc Hudoklin, novi predsednik šentjernejskega upokojenskega društva, ki je jasno dejal, da od zveze pričakuje več dela in prizadevanj za dobrobit upokojencev. »NI čudno, da danes ponovno nastaja nova strankarska organizacija upokojencev« je dodal.

Pokojnina je zaslužena pravica

Cirila Surina Zajc, predsednica PZDU DBK

Tudi Cirila Surina Zajc, ki predseduje pokrajinski - dolenjski in belokranjski zvezi, ki združuje kar 37 društev z okrog 16 tisoč člani, je poudarila, da so upokojenci iz leta v leto bolj spregledani. »Morda zato, ker je s petimi milijardami evrov naših pokojnin tako priročno blažiti proračunske težave. Ampak če s spregledan, se je potrebno vedno oglasiti – glasno, a kulturno. In še in še poudarjati, da pokojnina ni socialna ali dodeljena, pač pa zaslužena pravica, odvisna od delovne dobe in izplačil posameznika,« je dejala.

Poudarila je še pomen poprave strojenih krivic, kar pomeni, da je treba blagajno ZPIZ, ki je namenska, očistiti vseh izplačil, ki niso prave pokojnine. Potem tudi mladi, ki danes vse bolj dvomijo v zdajšnjo pokojninsko ureditev, ne bodo več skeptični.

»Najnižja pokojnina za polni delovni čas bi morala zadostovati za človeka dostojno življenje!« je poudarila in omenila nujnost, da se upokojenska stranka vrne v parlament. »Ostati pa moramo neideološki, z enim samim programom – skrb za upokojene in starejše. Ostale boje naj izbojujejo druge stranke,« je še dejala.

Poskrbeti za dostojno starost vseh

Marko Lotrič, predsednik DS RS, je nagovoril zbrane upokojence v Šentjerneju.

Da so starejši in upokojenci velik doprinos za celotno družbo, je poudaril predsednik DS RS Marko Lotrič in spomnil pomen povezovanja mlajših in starejših generacij, gojenja pristnih vezi itd. Ne gre pozabiti na vse, ki iz različnih razlogov ne morejo ali niso mogli biti delovno aktivni člani družbe, na kmečke žene in druge ženske, ki so vse življenje skrbele za družine in prispeval k skupnosti, denarja za plačilo prispevka za pokojnino pa ni bilo, je spomnil Lotrič in omenil pomen varnostnih mrež, da bi vsi živeli dostojno starost.

Lotrič je spomnil še na pomembno zagotavljanje vzdržnosti pokojninskega in invalidskega sistema. Projekcija Evropop 2023 je namreč pokazala, da se bo v prihodnjih desetletjih pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Če so leta 2022 starejši od 65 let predstavljali 21 odstotkov prebivalstva, naj bi se do leta 2100 ta odstotek dvignil na 32 odstotkov. Obenem naj bi število prebivalcev Slovenije do leta 2100 upadlo za sedem odstotkov.

Čestitke šentjernejskemu društvu

Da so na terenu nepogrešljiva upokojenska društva, ki najbolj vedo, kdo je v stiski in komu pomagati, so omenjali prav vsi govorniki na slavnostni prireditvi. Poudarili so pomen društev, ki z različnimi dejavnostmi skrbijo za fizično vitalnost kot duševno zdravje upokojencev, za njihovo ustvarjalnost, humanitarnost, izobraževanje itd.

Med bolj aktivna društva nedvomno sodi DU Šentjernej, ki praznuje 70 let delovanja in je od začetnih 48 članov prišlo do preko 650 in je najštevilčnejšo v šentjernejski občini. V društvu delujejo številne sekcije z različnih področij, s projektom Starejši za starejše so orali ledino v dolenjskem prostoru, sodelujejo v projektu Prostofer itd.

Občina Šentjernej je DU ob jubileju podelila občinsko plaketo.

Moški pevski zbor Rožmarin DU Mirna Peč je ob nastopu prejel plaketo pokrajinske zveze upokojencev za 20 let petja.

»Družimo se in ostajajmo aktivni, saj je najvažneje, da poskrbimo za svoje zdravje in dobro počutje. Ne smemo se zapirati vase, ampak moramo izkoristiti to, kar nam življenje ponuja,« je dejal predsednik DU Šentjernej Franc Hudoklin.

Kulturni program na prireditvi, ki so se je udeležili tudi člani pobratenega upokojenskega društva iz Mute, so prispevali: Pihalni orkester občine Šentjernej, Šentjernejski oktet, pevski zbor DU Šentjernej, literat Stane Cerar, moški pevski zbor Rožmarin Društva upokojencev Mirna Peč. Slednji je od pokrajinske zveze prejel plaketo za 20 let delovanja in zato zapel še bolj srčno.

‹ nazaj