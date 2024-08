kronika

Pri Dolnjem Kotu zapeljal s ceste

26.8.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 18.53 je na odseku ceste Soteska - Dvor, pri Dolnjem Kotu v občini Žužemberk, občan z vozilom zapeljal s ceste. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj, odklopili akumulator in pregledali kraj. V nesreči se ni nihče poškodoval.

Odpirali vrata

Ob 9.46 so posredovali gasilci PGD Sevnica v Šentjanžu, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja.

Ose in sršeni

Ob 16.37 so gasilci PGD Kostanjevica na Krki v naselju Avguštine, občina Kostanjevica na Krki, iz ostrešja stanovanjskega objekta odstranili osja gnezda.

Ob 17.24 so gasilci PGD Obrežje posredovali v Orešju na Bizeljskem, kjer so iz podstrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA, na izvodu BETONSKI DROG DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, izvod 4;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Cerkev.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Zgornja vrsta.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ODRGA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 10. uro na območju TP Velika vas 2, nizkonapetostno omrežje – Sotošek; na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 12. uro na območju TP Srednje Arto, nizkonapetostno omrežje – Češnice ter na področju nadzorništva Sevnica med 9. in 14. uro na območju TP Hinje, nizkonapetostno omrežje Urbanč.

