FOTO: Sto kočij v Šentjernej, pa še kaj!

25.8.2024 | 19:35 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Huda vročina ni bila nikakršen razlog, da se ne bi na stotine ljudi iz šentjernejskega konca in od drugod prišlo včeraj popoldne ogledat tradicionalno Jernejevo povorko, ki jo že vrsto let pripravljajo ob šentjernejskem občinskem prazniku. Udeležencev je bilo blizu tisoč.

Pravljična kočija, menda Pepelkina, je požela velik aplavz gledalcev.

Najprej je bilo mogoče prisluhniti skupnemu nastopu pihalnih orkestrov občine Šentjernej in Kostanjevica na Krki na plac, nato pa se je začelo zares.

Letošnja Jernejeva povorka, na čelu katere je seveda najprej prikorakal petelin Jernej, maskota Šentjerneja, je tokrat potekala v znamenju Sto kočij v Šentjerneju, saj šentjernejska konjenica letos praznuje 25 let delovanja. Slednja je bila zato na začetku povorke, ki se je skozi Šentjernej vila dobro uro in pol!

Šentjernejska konjenica letos praznuje 25 let obstoja.

Kočij in najrazličnejših konjskih vpreg z zapravljivčki, ki so prišli iz vseh koncev Slovenije in celo s Hrvaške, je bilo res blizu sto, najlepšim trem so celo podelili pokale. Bile so od športnih, starodobnih do poročnih, skratka unikatno okrašenih, primernih za uporabo za vsak dan kot za posebne priložnosti in praznovanja. Celo pepelkina ni manjkala.

Šentjernejčanom zapel Domen Kljun

Domen Kljun s svojimi konjički v Šentjerneju, pa celo zapel je!

Med kočijami je bila posebne pozornosti deležna vprega, ki jo je vodil lanski zmagovalec Slovenija ima talent Domen Kljun iz ribniškega konca. Šentjernejčanom je celo zapel in seveda požel aplavz.

V Jernejevi povorki so se na izviren način predstavila vsa šentjernejska društva – iz Mršeče vasi in okolice so npr. krajani na enem vozu predstavili nekdanji stari leseni most čez reko Krko, na drugem vozu pa se že vozili maketo novega betonskega mostu, ki so ga začeli graditi prav v času Jernejevega.

Resslov most v pričakovanju - maketa nove pridobitve, na katero vaščani Mršeče vasi, Zameškega itd. komaj čakajo.

Številno občinstvo si je z zanimanjem prišlo pogledat mimohod društev po Šentjerneju od hipodroma do osrednjega prizorišča ob prazniku pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja. Vrstili so se godbeniki, kmetice, gasilci, upokojenci, pevci, športniki, manjkalo ni konjenikov, starodobnikov, traktoristov, lovcev itd. Med udeleženci povorke je bila tudi izvrstna športnica, atletinja Klara Lukan, ki se je nedavno vrnila z olimpijskih iger v Parizu.

Voditelj Marko in miličnik Franci

Miličnik Franci je celo pokleknil pred petelinom Jernejem!

Povorko je duhovito predstavljal voditelj Marko Gorenc, družbo pa mu je tokrat delal miličnik Franci – to je bil seveda Franci Kek, ki je povedal, da predstavlja policijsko okrepitev, ki jo je notranji minister Boštjan Poklukar poslal v JV Slovenijo zaradi problematike z Romi.

Za red in varnost je bilo torej poskrbljeno, ravno tako za prijetno in veselo vzdušje vseh obiskovalcev, ki pravijo, da prihodnje leto zagotovo spet pridejo v Šentjernej.

