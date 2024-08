šport

Jan Pancar petnajsti v Švici

25.8.2024 | 19:00 | STA, M. Ž.

Frauenfeld - Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v švicarskem Fraunefeldu, potem ko je zmagal v prvi in drugi vožnji. Drugi slovenski dirkač Jan Pancar je bil 15.

Jan Pancar (Foto: arhiv AMZS)

Gajserjev najbližji zasledovalec v SP, Španec Jorge Prado, je bil na koncu tretji. Z novimi 50 točkami je Gajser povečal naskok v seštevku sezone, zdaj jih ima 860, Prado pa 842. Danes je na startu prve vožnje sicer začel zadržano, na četrtem mestu, a je v le pol kroga prišel mimo treh tekmecev, ki so bili pred njim. Do konca vožnje je zgolj nadziral tekmece in zanesljivo vozil na prvem mestu. V drugi vožnji je Gajser prav tako slabše startal. Na začetku je bil četrti in tretji, a je bil v zahtevnih razmerah na blatnem in razmočenem terenu vse bližje vodilnim. Sredi dirke je Gajser že prehitel Romaina Febvra za skok na drugo mesto, potem pa v 12. krogu še Prada.

Jan Pancar je imel v sobotnih kvalifikacijah tehnične težave in jih je končal šele kot 35. A v prvi vožnji je startal zelo dobro in se takoj prebil na rob deseterice, pozneje pa vozil na devetem in desetem mestu, kar je bila tudi njegova končna uvrstitev prve vožnje. V drugi je bil slabši, jo predčasno končal na 29. mestu, skupno pa na dirki iztržil 15. mesto. V SP je zdaj 14. z 218 točkami.

Naslednja dirka bo v turškem Afyonkarahisarju čez dva tedna. Do konca sezone so ostale še tri dirke, poleg te v Turčiji še na Kitajskem in v Cozarju v Španiji.

‹ nazaj