kronika

S ceste v drevo

25.8.2024 | 18:05 | M. Ž.

Na odseku ceste Velika Loka-Čatež v bližini odcepa za Zagorico pri Čatežu v občini Trebnje je nekaj pred pol dvanajsto osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo.

Fotografija je simbolična. (Foto: Arhiv DL)

Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem in dvignili vozilo s pomočjo dvigala ter ga naložili na vozilo avto vleke. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano voznico oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, je poročal novomeški regijski center za obveščanje.

‹ nazaj