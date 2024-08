dolenjska

FOTO: Kdo prejel spominsko plaketo, kdo županovo priznanje?

25.8.2024 | 12:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Vrhunec Jernejevega je nedvomno slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šentjernej, na kateri se z zahvalami in različnimi priznanji spomnijo občanov, društev ali podjetnikov, ki s svojim delom in aktivnostmi izstopajo.

Letos niso razglasili novega častnega občana, ravno tako ni bilo občinskega nagrajenca. Se je pa na odru Kulturnega centra Primoža Trubarja vseeno znašlo veliko prejemnikov spominskih plaket in županovih priznanj.

Prejemnikih občinskih spominskih plaket.

Župan Jože Simončič je spominske plakete izročil: PGD Maharovec, ki slavi 110 let delovanja, je zelo dejavno na tekmovanjem področju, delu z mladimi in sicer na področju gasilstva; DU Šentjernej ob 70-letnici obstoja – društvo je od začetnih 48 članov do sedanjih preko 600 zelo napredovalo in nudi nešteto možnosti za lepše tretje življenjsko obdobje šentjernejskih upokojencev; Nogometnemu klubu Šentjernej za 50 let delovanja na društvenem področju, saj je v tem času od 45 članov prešlo na skoraj 200, društvo pa premore celo člansko ekipo, ter tudi žensko ekipo; Športno društvo Asi od 20-letnici obstoja, saj uradno delujejo od leta 1994, sicer pa že prej, združujejo pa tri ekipe s preko 50 nogometaši; TD Vrhpolje ob 20-letnici delovanja na kulturnem in turističnem področju, društvo pa skrbi tudi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine in skrbi za pestro življenje vasi pod Gorjanci.

Šentjernejski gospodarstveniki niso izostali od plaket ob občinskem prazniku.

Nagrajeni gospodarstveniki

Ker brez gospodarstva ni nič, to pa je v šentjernejski dolini zelo močno, so spominske plakete za uspešno delo na gospodarskem področju prejela tudi podjetja, ki letos slavijo jubilej, 30 oz. 20 let delovanja.

S tridesetletno tradicijo so: Gradbena mehanizacija avtoprevozništvo Marko Luštek s.p. , Gradbeništvo, fasaderstvo in sanacije Bratkovič Uroš s. p. in Kalin – izdelava palet Lidija Kalin s.p. Spominsko plaketo za 20 let uspešnega dela sta prejela Zlatarstvo in graverstvo Tom Bartol, s.p.; Vulkanizerstvo Kovačič d.o.o.

Županova priznanja

Župan Jože Simončič (na desni) je s svojimi priznanji letos razveselil mnoge občane.

Župan Simončič pa je podelil tudi t.i. županova priznanja. Za promocijo vadbe, vitalnosti in zdravega življenjskega sloga ga je prejela Šola zdravje Šentjernej, ki že sedem let vsako jutro od ponedeljka do petka, vabi telovadke pred kulturni center za vaje 1000 gibov ter tako skrbi za zdravje in vitalnost prebivalcev. Ustanoviteljica šole je Slavica Tomše.

Kmetija Karlovček je poskrbela za ohladitev z izvrstnim šampanjcem.

Županovega priznanja so se razveselile tudi članice mladinske ekipe PGD Gorenje Vrhpolje (Petra Penca, Eva in Nika Grubar, Tea Conta, Lara Zagorc, Lara Hudoklin, Lana Lešnjak, Živa Zagorc, Zala Pucelj in Nastja Kovačič) z mentorjem Andrejem Rangusom. Dekleta so v letošnjem letu ponovno postale zvezne in regijske prvakinje v svoji kategoriji ter si tako že priborile nastop na državnem tekmovanju, ki bo naslednje leto, gasilska olimpijada pa jim je ušla za las, za 55 stotink. A čez dve leti želijo na olimpijado v Berlin!

Županovo priznanje sta za promocijo in razvoj namiznega tenisa v Šentjerneju prejela še Dušan Pezelj in Marjan Kovačič. Sta trenerja, organizirata namiznoteniške dogodke v občini in sta vzor mlajšim športnikom. Zavedata se družbene odgovornosti, zato že dve leti z veseljem brezplačno učita namizni tenis varovance Varstveno delovnega centra iz Novega mesta.

Bregarjeva družina se je veselila uspeha sina Petra in se z zapravljivčkom popeljala po Šentjerneju.

Med prejemniki županovega priznanja so se znašli še nekateri športniki. Za izjemne tekmovalne uspehe v odbojki in osvojitev naslova državnega prvaka v odbojki na mivki v letu 2024 ga je prejel Šentjernejčan Peter Bregar, za izjemne tekmovalne uspehe v atletiki in osvojitev naslova državnega prvaka v teku na 1500 m v letu 2024 pa Nil Kerin, mladi, a dolgoletni član Atletskega kluba Šentjernej.

Jože Fabjan je prejemal čestitke za županovo priznanje,

Šentjernejčani so znani tudi po dobrih salamah, pri čemer izstopa kmetija Fabjan, ki je za uspešno delo na področju kmetijstva, izjemne tekmovalne uspehe na področju salamarstva in prispevek k turistični promociji Šentjerneja tudi prejela županovo priznanje. Družina Fabjan je na salamijadah dosegla že več kot 15 zmag. Od tega sta dve državni, ostale so regijske. Zmagovalec 28. finala slovenskih salamijad je v letošnjem letu postal Matevž Fabjan, pod mentorstvom očeta Jožeta si je prislužil naslov najboljšega salamarja v Sloveniji

O dosežkih in ciljih

Jože Simončič

Vsi nagrajenci, ki s svojim predanim delom in rezultati izstopajo, so bili deležni mnogih čestitk, tudi gostov, ob županov sosednjih občin do politikov na državni ravni – prireditve so se udeležili nekatere poslanke, tudi v evropskem parlamentu – ki so prišli na slavnostno sejo.

»Ponosni smo na svojo dediščino in svoje podjetne ljudi, obenem pa želimo biti odprti za nove ideje in nova sodelovanja. Da imamo možnost živeti kakovostno življenje, je zasluga številnih ljudi, ki so in se še razdajajo za nas in naš kraj,« je dejal prvi mož šentjernejske občine Jože Simončič in se zahvalil tudi poslovnim partnerjem.

Obiskovalci slavnostne seje OS so uživali v pestrem kulturnem programu.

Zbranim je na kratko orisal glavne zadnje dosežke občine in napovedal naložbe, ki so v teku oz. načrtovane. Gradijo novo večnamensko športno dvorano v Šentjerneju, v Mršeči vasi se je pričela gradnja novega betonskega mostu, prišli so do nove zobozdravstvene ambulante, dokončane so prenove mnogih cest, v načrtu so nove sončne elektrarne za javne objekte, v Dolenjem Maharovcu bodo letos zgradili novo vaško čistilno napravo, v Šentjerneju pa zalogovnik grezničnih gošč na centralni čistilni napravi, obeta se izgradnja protipoplavne zaščite za velik del Šentjerneja in mnogih vasi itd.

Ne pozabiti na duhovne vrednote

Šentjernejski oktet je zapel v pomlajenem sestavu.

V nagovoru je še povedal, da je vesel, da občanom lahko zagotavljajo relativno dobre materialne pogoje za življenje, a da ne gre za zadovoljstvo in sožitje pozabiti na duhovne in kulturne vrednote, kot so spoštovanje, sožitje, solidarnost in strpnost. Te je treba vedno iskati in negovati, kar je naloga vseh.

Za prijetno vzdušje so na slavnostni seji poskrbeli: Šentjernejski oktet, mlada in obetavna pevka Anja Ruperčič ter izvrsten harmonikarski tandem Miha Debevec in Klemen Bojanovič.

