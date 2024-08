družabno

Lorenino steklo na Unijah

25.8.2024 | 10:45 | Renata Mikec

Lorena Ignaz, diplomirana slikarka, ki že vrsto let živi v Novem mestu, je pred kratkim razstavljala na majhnem hrvaškem otoku Unije. Na ogled je bila serija njenih slik z morskimi motivi. Veliko jih je nastalo kar na jadrnici, na kateri s partnerjem Zdenkom Potočarjem preživita velik del poletja. Doma potem svoje slikarske ideje upodobi v steklu s posebno tehniko fuzije stekla. Začetki njenega spoznavanja dela s steklom segajo še v njena mladostna leta, ko je opazovala pihalce v tovarni stekla Boris Kidrič v rodnem Pulju. Vse to jo je močno prevzelo, čez leta pa se je odzvala vabilu Steklarstva Šiško ter stopila na pot iskanja in raziskovanja oblikovalskih možnosti v steklu. Njeno radovednost in ustvarjalno energijo je spremljal mojster Jože Šiško, ki ji je nesebično predstavil skrivnostni svet tehnologije taljenja stekla. Lorena, ki je po osnovni izobrazbi profesorica športne vzgoje, zaposlena na Ekonomski šoli Novo mesto, se je študiju slikarstva, ki je bilo njena velika ljubezen že v otroštvu, posvetila šele, ko sta njeni hčerki odrasli. In ker se je navdušila nad steklom, je tu oživela v povsem novih dimenzijah. Pogosto organizira tudi delavnice za mlade, pri katerih želi spodbuditi zanimanje za rokodelske dejavnosti in ročne spretnosti, sodeluje pa tudi z OZRK Novo mesto v programu socialne aktivacije MOST.

