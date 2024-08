šport

2. SNL: Krka uspešna na gostovanju

25.8.2024 | 09:30 | STA; M. K:

V tretjem krogu v 2. slovenski nogometni ligi je Krka v Dekanih domačine premagala s 3:1.

Krkaši po zmagi v slačilnici (Foto: FB NK Krka)

Med klubi ni več stoodstotnega. Po 3. krogu bi to lahko bile Bilje, a so izgubile na gostovanju pri Dravinji z 0:1, čeprav je slednja več kot uro igrala z igralcem manj.

Na gostovanju pa sta bili uspešni Drava in Krka. Prva je s 3:0 slavila v Ljubljani pri Iliriji, druga pa s 3:1 v Dekanih. Tolmin in Slovan sta igrala 1:1.

V petek so nogometaši Gorice doma premagali Bistrico s 3:1 in prevzelo prvo mesto. Doslej stoodstotni Beltinci so s prvega padli na drugo mesto, saj jih je doma ugnal Triglav s 3:1. Sežanci so se povzpeli na tretje mesto po zmagi v Kidričevem z 2:1.

- petek, 23. avgust:

JADRAN DEKANI - KRKA 1:3 (1:2)

* Dekani, gledalcev 100, sodniki: Bubek, T. Jug, Krapež.

* Strelci: 1:0 Klavora (4.), 1:1 Mungian (26./avtogol), 1:2 Medle (41.), 1:3 Žur (52.).

* Jadran: Gabrić, Petriško (od 46. Tairi), Cerovec, Bračko, Šćulac (od 71. Dalipi), Klavora (od 80. Sosič), Mungian (od 63. Hoti), Burin, Nwachukwu, Vukman (od 71. Bjelopetrovič), Žabkar.

* Krka: Čadež, Lipec, Šalja, Žur (od 86. Lalić), Medle (od 63. Carl), Kapun, Gliha, Rorič, Nadarević (od 80. Pirc), Borovnik, Kovačič (od 63. El Kabbou).

* Rumeni kartoni: Klavora, Gabrić, Mungian; Kovačič, Nadarević.

* Rdeči karton: /.

GORICA - KETY EMMI&IMPOL BISTRICA 3:1 (2:1)

* Nova Gorica, gledalcev 200, sodniki: Jazbec, Vojska, Salkić.

* Strelci: 1:0 Bulatović (22.), 2:0 Ouled-Haj-M'Hand (29.), 2:1 Dukarić (37.), 3:1 Bloudek (76.).

* Gorica: Jurca, Hodžić, Ćosić, Ouled-Haj-M'Hand, Vendramin (od 65. Žejen), Ćurić, Kitek, Pihler (od 65. Comita), Bulatović (od 91. Blažič), Močnik (od 75. Bloudek), Marjanac (od 65. Mačak).

* Bistrica: Erjavšek, Zajšek, Poredoš, Križnik (od 46. Kapun), Dukarić (od 78. Horvat), Opačić (od 89. Kobal), Krapuhin, Martinčič (od 89. Korošec), Lebar, Svržnjak, Frešer (od 55. Tavares).

* Rumeni kartoni: Hodžić, Ćosić; Martinčič.

* Rdeči karton: /.

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - TRIGLAV KRANJ 1:3 (1:1)

* Beltinci, gledalcev 800, sodniki: Balažič, Čiča, Selan.

* Strelci: 1:0 Oštrek (5./11 m), 1:1 Ljubijankić (20.), 1:2 Šušnjara (67.), 1:3 Vinogradac (90.).

* Beltinci: Močić, Težački, Majcen, Igwe, Oštrek, Štimac (od 63. Gabrovec), Težak, Štrakl, Sočič, Rantaša, Kasalo (od 77. Emruli).

* Triglav: Sorčan, Ljubijankić (od 73. Čadež), Cukjati (od 59. Pokorn), Dakić (od 59. Vinogradac), Kasnik, Cipi (od 46. Buljan), Šimunović, Šušnjara (od 79. Vidović), Piskule, Gorenc Stanković, Brkić.

* Rumeni kartoni: Kasalo, Sočič; Cukjati, Buljan.

* Rdeči karton: /.

ALUMINIJ - TABOR SEŽANA 1:2 (0:1)

* Kidričevo, gledalcev 250, sodniki: Gergič, Lahovič, Dedić.

* Strelci: 0:1 Todorov (6.), 0:2 De Nuzzo (61.), 1:2 Zuo (87.).

* Aluminij: Jovanović, Kolednik (od 53. Saitoski), Kosi, Zeljković, Hunjet, Silajdžić (od 75. Pličanić), Prenkpalaj (od 46. Zuo), Maher, Tanyi (od 87. Kralj), Domjan, Kmetec (od 46. Koderman).

* Tabor: Fermišek, De Nuzzo, Nejčev, Briški, Maloku, Petkov, Fuseini, Fortuna (od 53. Vrabec), Todorov, Stančič (od 75. Tomažič), Rose (od 83. Pavlović).

* Rumeni kartoni: Kosi, Silajdžić, Zuo, Koderman, Tanyi; Rose, Fermišek.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 24. avgust:

ILIRIJA 1911 - DRAVA PTUJ 0:3 (0:2)

* Ljubljana, gledalcev 100, sodniki: Jerič, Jamnik, Habuš.

* Strelci: 0:1 Horvat (22.), 0:2 Vugrinec (47.), 0:3 Špernjak (91./avtogol).

* Ilirija: Malnar, Kračun, Gutić, Čeh, Zulić (od 59. Štricelj), Tomiček, Rajter Krebs, Kepic, Gibson, Korošec (od 72. Špernjak), Kouassi.

* Drava: Lampret, Rec, Tassin, Mlakar (od 15. Lovenjak), Verbič, Rogina, Vugrinec (od 81. Damjanovič), Džankič (od 86. Žulj), Horvat (od 86. Čuš), Wirekoh, Janežič.

* Rumeni kartoni: Kepic, Zulić; Mlakar, Rec, Wirekoh.

* Rdeči karton: /.

TOLMIN - SLOVAN 1:1 (1:0)

* Tolmin, gledalcev 300, sodniki: Antič, Gornik, Kamnik.

* Strelca: 1:0 Almeida (13.), 1:1 Pantelić (84.).

* Tolmin: Štrasberger, Stanojević (od 81. Soares), Šturm, Carossi (od 75. Perše), Kavčič, T. Kujović, A. Kujović (od 60. Markelic), Rutar, Almeida (od 81. Sotlar), Zarifović, Cassama (od 75. Čilić).

* Slovan: Mrežar, Jerak, Ficko, Puškar (od 61. Šakanović), Ristić (od 61. Dodig), Pantelić, Dvoršak (od 68. Popovič), Džajić (od 75. Cverle), Dimič, Repnik (od 46. Duraković), Maksimović.

* Rumeni kartoni: Zarifovič, A. Kujović; Ristić, Puškar, Dimič.

* Rdeči karton:

DRAVINJA - BILJE 1:0 (1:0)

* Slovenske Konjice, gledalcev 200, sodniki: Bezjak, Flajšman, Burjan.

* Strelec: 1:0 Turinek (4.).

* Dravinja: Mrežar, Ramšak, Kopač, Rožmarič (od 46. Rauter), Koprivc (od 54. Kolar), Jevšenak (od 87. Napotnik), Turinek, Vodopivec (od 31. Skrbinšek), Privošnik (od 87. Knaus), Petek, Vezjak.

* Bilje: Lipičar, Furlan, Sudar, Breganti (od 87. Koštić), Slavec (od 69. Bjelkić), Župan, Solić (od 46. Doplihar), Ermacora, Marinič, Gomizelj (od 87. Gaberšek Rotovnik), Hadžiavdić (od 78. Kovačević).

* Rumeni kartoni: Rožmarič, Skrbinšek, Koblar; Gomizelj, Ermacora, Marinič, Doplihar.

* Rdeči karton: Mrežar (28.).

- nedelja, 25. avgust:

17.00 BRINJE GROSUPLJE - RUDAR VELENJE

* Lestvica:

1. Gorica 3 2 1 0 9:6 7

2. Beltinci 3 2 0 1 8:4 6

3. Tabor Sežana 3 2 0 1 7:5 6

4. Bilje 3 2 0 1 3:1 6

5. Aluminij 3 2 0 1 6:5 6

6. Triglav Kranj 3 1 1 1 7:6 4

7. Tolmin 3 1 1 1 3:3 4

8. Drava Ptuj 3 1 1 1 5:3 4

9. Krka 3 1 1 1 5:4 4

10. Dravinja 3 1 1 1 2:4 4

11. Brinje Grosuplje 2 1 0 1 3:3 3

12. Jadran Dekani 3 1 0 2 4:6 3

13. Slovan 3 0 2 1 3:4 2

14. Ilirija 1911 3 0 2 1 4:7 2

15. Bistrica 3 0 1 2 4:7 1

16. Rudar Velenje 2 0 1 1 3:8 1

‹ nazaj