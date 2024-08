kronika

Zgorelo gospodarsko poslopje z garažo, poškodovan tudi gasilec

25.8.2024 | 08:05 | M. Ž.

Fotografija je simbolična (Foto: Arhiv DL)

Na Piršenbregu v občini Brežice je včeraj okoli šeste ure popoldne gorelo gospodarsko poslopje z garažo. Gasilci PGD Globoko, Dečno selo, Brežice, Spodnja Pohanca, Župelevec, Križe 1999 in Bukošek so požar pogasili, odstranili ostrešje, 400 bal slame in manjše delovno orodje, ki je bilo delno poškodovano. V intervenciji se je poškodoval gasilec, ki so ga oskrbeli na kraju. Objekt je uničen. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Globoko.

Na avtocesti gorelo vozilo

Na avtocesti med odcepoma Drnovo in Čatež ob Savi je ob 23. uri gorelo osebno vozilo. Požar na avtomobilu je pogasil lastnik, gasilci PGE Krško pa so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in avtomobil odstranili na najbližje počivališče.

Padel kolesar

Ob 10.38 je v naselju Brezovica na Bizeljskem, občina Brežice, padel kolesar in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga prepeljali v SB Brežice.

