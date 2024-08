posavje

Občina naj bi sanacijo plazu Žebnik končala še letos

21.8.2024 | 09:40 | STA

Radeče - Občina Radeče naj bi do konca leta sanirala plaz Žebnik, ki se je sprožil leta 1984 in ogroža več stanovanjskih in gospodarskih objektov. Sanacije so se lotili leta 2022, dela na zahtevnem projektu, ki je največji v njihovi zgodovini, pa tečejo pospešeno, so pojasnili. Vrednost del je skoraj tri milijone evrov, naložbo pa v celoti financira država.

Prikaz plazenja (Vir: Občina Radeče)

Gre za plazenje pobočja hriba Žebnik proti potoku Sopota. Ob sprožitvi plazu se je med krajani razširil strah, da bi gmota zajezila potok, kar bi povzročila veliko gmotno škodo in celotno krajevno skupnost Jagnjenica odrezalo od sveta, je povedal župan Radeč Tomaž Režun.

Čeprav do najhujšega ni prišlo, počasi premikajoča se gmota že desetletja ogroža stanovanjske in gospodarske objekte ter prometno in ostalo infrastrukturo na pet hektarjev velikem območju v dolini potoka Sopota. Večje plazenje preprečuje le objekt skladišča radeške papirnice.

Kot je pojasnil Režun, so državo na nevarnost opozarjali vrsto let. Letos so nato prejeli aneks k pogodbi o sanaciji, s katerim jim je odobrila dodatnih nekaj več kot 500.000 evrov za sanacijska dela.

Plaz je po ocenah strokovnjakov dolg približno 350 metrov, širok med 70 in 110 metrov, plazovita gmota pa večinoma sega od štiri do osem metrov globoko v pobočje. Sanacijskih del, ki naj bi bila končana do konca leta, so se lotili v treh fazah.

Projekt vključuje postavitev dveh pilotnih sten v dolžini 220 oziroma 51 metrov ter vzdolžnih in prečnih drenažnih reber v spodnjem in zgornjem delu plazu, ureditev jarkov za odvodnjavanje vode iz plazu z iztokom v potok Sopota, rekonstrukcijo približno 200 metrov javne poti z ureditvijo odvodnjavanja, obnovo javne poti na območju gradnje pilotne stene ter ureditev odvodnjavanja zaledne stene omenjenega skladišča.

‹ nazaj