Požar nad Borovcem pri Kočevski Reki pomagal dokončno pogasiti dež

20.8.2024 | 11:40 | STA

Kočevska Reka - Požar, ki je v petek zvečer znova izbruhnil nad Borovcem pri Kočevski Reki, je dokončno pogašen. K temu je pomembno prispeval dež, ki je v nedeljo in v ponedeljek zajel tudi Kočevsko. Pragozd Krokar je ostal nedotaknjen.

Foto: PGD Kočevska Reka

"Danes smo območje iz zraka pregledali s termovizijsko kamero, ki na požarišču ni zaznala vročih točk. Prav tako nikjer ni videti dima ali ognja. Tako lahko z gotovostjo rečemo, da je požar pogašen," je povedal namestnik poveljnika kočevske civilne zaščite Igor Kalinič.

Gorelo je na strmem in težko dostopnem območju na višini med 800 in 900 metri. Ogenj je zajel območje veliko 35 hektarjev, koliko gozda je pri tem pogorelo, pa je po besedah Kaliniča težko reči, saj so vmes tudi skalnata območja in območja, kjer ni gorelo. "Gorelo je sicer predvsem pri tleh, požar pa se ni razširil v krošnje. Tako je zgorelo zelo malo dreves," je dejal.

Na območju, ki je opredeljeno kot varovalen gozd, v k