kronika

Trčila tujca, poškodovana otroka - Anglež v prikolico nemške družine

20.8.2024 | 09:10 | M. K.

Policisti na številki 113 so od zadnjega poročanja sprejeli 259 klicev, od tega je bilo 82 klicev takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, so sporočili s PU Novo mesto.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali štiri prometne nesreče z materialno škodo, štiri z lahkimi poškodbami in eno s hudimi poškodbami.

Na cesti Bič – Velike Dole je včeraj, kot smo že poročali, nekaj pred drugo popoldne prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila lažje poškodovana 3-letnik in 11-letnica. Po prvih ugotovitvah je za prometno nesrečo odgovoren 36-letni voznik osebnega avtomobila iz Velike Britanije, ki je med vožnjo zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v osebni avtomobil s počitniško prikolico, ki ga je vozil 40-letni voznik iz Nemčije. V nesreči se je lažje poškodoval 3-letnik v vozilu povzročitelja in 11-letnica v drugem vozilu. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic je bila cesta zaprta oziroma promet oviran nekaj manj kot štiri ure.

Nesreča, v kateri sta se poškodovala otroka. (Foto: PGD Trebnje)

Policisti iz Šentjerneja so v Rojah 16-letniku zasegli moped zaradi suma, da je predelan in dosega večje hitrosti od tovarniško homologiranih 25 km/h. Moped bodo odpeljali na izredni tehnični pregled. V primeru, da se predelava potrdi, bodo lastniku napisali plačilni nalog (globa je 400 evrov).

Dopoldne je na cesti od Bučke proti Dolenjim Raduljam padel kolesar. Po prvih ugotovitvah je 38-letnik med vožnjo na spolzkem vozišču v ovinku izgubil oblast nad kolesom in padel. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer so njegove poškodbe opredelili kot hude. Kolesar je uporabljal zaščitno čelado, prisotnosti alkohola pa niso ugotovili.

Zjutraj je med kolesarjenjem na delo padel tudi 21-letnik v Cerovem Logu. Pri zavijanju mu je zdrsnilo in je padel po vozišču ter se pri tem lažje poškodoval. Prisotnosti alkohola niso ugotovili, uporabljal je varnostno čelado.

Kriminaliteta

Krški policisti so opravili ogled poškodovanega traktorja in tatvine v Krakovskem gozdu, v bližini naselja Sajevce. Po prvih ugotovitvah so neznanci v zadnjem tednu dni poškodovali rezervoar goriva ter odnesli cepin in tri gozdarske verige. Ocenjujejo, da so lastniku povzročili za nekaj sto evrov škode.

V Vitni vasi so popoldne ugotovili, da so jim med vikendom ukradli tri kokoši in petelina.

Novomeški policisti opravljajo ogled vloma v trgovino na Smrečnikovi ulici. V torkovih zgodnjih jutranjih urah so namreč ugotovili, da so neznanci poškodovali dvoje vrat trgovine in naredili za več kot dva tisoč evrov materialne škode. Ali so storilci tudi kaj odnesli, bodo ugotavljali z ogledom, ki še poteka.

Krški policisti opravljajo ogled vloma v gostinski objekt v Brestanici. Vlom naj bi se zgodili v noči na torek. Storilec je pri pregledu prostorov našel okoli štiristo evrov denarja.

Javni red in mir

Šentjernejski policisti so popoldne obravnavali pretepe med tremi osebami. Po prvih ugotovitvah naj bi prišlo do spora med 35-letnikom in 16-letnikom (oče in sin) ter 32-letnikom. Vzrok prepira, ki se je sprevrgel v fizično nasilje, naj bi bila dolžniško upniška razmerja. Policisti bodo v primeru potrjenih telesnih poškodb očeta in sina kazensko ovadili, sicer pa bosta prejela plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.

Novomeški policisti bodo napisali plačilni nalog 54-letnici, ki se je v trgovskem centru nedostojno vedla do varnostnika in ni upoštevala njegovih navodil, ko je osebo obravnaval zaradi suma tatvine.

Brežiški policisti bodo ukrepali zoper dve kršiteljici, ki sta zvečer premetavali stvari v zabojniku za kosovne odpadke na Hrastinski poti in jih nekaj nameravali odnesti.

Sevniški policisti so zvečer posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru. Sprla naj bi se 53-letnik in 18-letnik, plačilni nalog pa bodo napisali 53-letniku.

Ukrepali zoper lastnike psov

Brežiški policisti in policisti vodnikov službenih psov so dopoldne posredovali v Dobovi zaradi manjšega psa brez nadzora, ki se je zaganjal v mimoidoče. Na kraju je strokovno pomoč nudil dežurni veterinar, ki je na podlagi čipa ugotovil lastništvo psa in začasno poskrbel zanj. Policisti bodo zoper 62-letno lastnico, doma iz okolice, ukrepali zaradi prekrška po zakonu o zaščiti živali.

Na isti pravni podlagi bodo ukrepali tudi zoper 31-letno lastnico psov v Rakovniku pri Šentrupertu. Tam naj bi zvečer eden od psov popraskal 27-letnico, ki je bila na sprehodu s svojima psoma.

Podoben primer preiskujejo tudi policisti iz Dolenjskih Toplic. Tam naj bi se v ponedeljek zvečer pes brez nadzora zagnal v psa sprehajalke, ki je morala nadležnega sosedovega psa pregnati. Podrobnosti primera bod ugotavljali danes dopoldne.

Mejne zadeve in tujci

Na območju policijske uprave Novo mesto so obravnavali 176 tujih državljanov, ki so na nezakonit način prestopili notranjo mejo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za bivanje na območju Slovenije. Večino so prijeli v Posavju (Rigonce, Kapele, Dobova, Obrežje, Rakovec, Krško, Slovenska vas, Čatež), sedem v Žužemberku in pet v Preloki. Postopki z njimi še niso zaključeni.

Policisti iz Dolenjskih Toplic so nekaj po dvanajsti uri zaustavili sumljivo vozilo poljskih registracij, ki ga je vozil 28-letni državljan Belorusije. V postopku so ugotovili, da v vozilu pelje sedem državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Slovenije. Vozilo so mu zasegli, voznika pridržali, postopek pa so prevzeli novomeški kriminalisti. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepoveda