Septembra pod eno streho

20.8.2024 | 14:30 | M. Glavonjić

Črnomelj - Naravna ujma, ki je junija 2018 v Črnomlju povzročila za okoli 20 milijonov evrov škode na približno 4.000 strehah različnih objektov, je uničila tudi stavbo Osnovne šole (OŠ) Loka. Gradnja nadomestne učilne zidane v velikosti 4.500 kvadratnih metrov je postala nujna. Projekt, ki so ga pripravili na občini, pa je zaživel šele decembra 2022, ko so z odkritjem table slovesno naznanili začetek gradnje.

Trenutno potekajo zaključna dela. (Foto: M. G.)

»Gre za enega največjih projektov na področju šolstva v Sloveniji in za seboj ima veliko aktivnosti, da smo prišli do sem. Hvala vsem, ki so pripomogli, da smo pridobili sredstva na državni ravni, in sodelavcem, ki projekt koordinirajo od začetka. Čaka nas zahtevno delo, zato bodo potrebni učinkovita komunikacija, koordinacija in prilagajanje trgu,« je takrat dejal črnomaljski župan Andrej Kavšek. 14,4 milijona evrov vredna naložba, od katere bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prispevalo sedem milijonov evrov, preostanek pa občina, bo po manj kot dveh letih gradnje končno obrodila sadove. Nova šola bo vrata odprla na začetku šolskega leta, pridobitev pa bo v arhiv vpisana z zlatimi črkami.

Največji projekt na področju šolstva v zadnjih letih v državi – 19 učilnic, vadbeni prostor, kuhinja, jedilnica, zbornica, knjižnica, kabineti za delo z učenci s posebnimi potrebami in upravni prostori

