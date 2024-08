kronika

Na AC trčili v nesrečnega medveda; kradli kot po tekočem traku

19.8.2024 | 14:20 | M. K.

Na številki policije 113 so med vikendom sprejeli 751 klicev, od tega je bilo 287 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Varnostno najbolj obremenjen je bil petek, ko so obravnavali 114 interventnih dogodkov. Največ dogodkov je bilo povezanih z mejnimi zadevami ter kriminaliteto in javnim redom in mirom, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali pet prometnih nesreč s poškodbami in šestindvajset z materialno škodo (od tega je bilo pet povoženj divjadi). Zaradi suma, da je predelan in presega največjo konstrukcijsko hitrost 25 km/h, so sevniški policisti v petek in soboto zasegli moped. Odpeljali ju bodo na izredni tehnični pregled, nato pa ukrepali zoper lastnike. Globa za nepooblaščeno predelavo znaša 400 evrov.

V soboto zjutraj, okoli osme, sta na Obrežju, kot smo že poročali, na lokalni cesti, čelno trčili dve vozili. V nesreči so se lažje poškodovale tri osebe – sopotniki v obeh avtih. Po prvih ugotovitvah je nesrečo povzročil 60-letni voznik, ki naj bi zapeljal na drugo stran. Oba voznika so policisti preizkusili, a niso ugotovili prisotnosti alkohola.

Sobotna nesreča na Obrežju (Foto: PGE Krško)

Nekaj pred deveto je prišlo do čelnega trčenja tudi na Vahti. Po prvih ugotovitvah je 53-letni voznik osebnega avtomobila med vožnjo zapeljal na drugi stran ceste in čelno trčil v avto, ki ga je po svoji strani pravilno pripeljala 47-letna voznica. V nesreči so se poškodovali trije sopotniki iz vozila, ki je pravilno pripeljalo po svoji strani. Prisotnosti alkohola niso ugotovili. Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic je bil promet na glavni cesti iz Metlike do Novega mesta oviran skoraj štiri ure in je potekal izmenično po enem voznem pasu.

Kolone po trčenju na Vahti (Foto: FB Stanje na belokranjskih cestah)

V nedeljo popoldne je pri Žabji vasi 27-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom, začelo ga je zanašati o vozišču, trčil je v brežino in se prevrnil. Voznik in sopotnik nista bila poškodovana, so pa pri 27-letniku ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola – rezultat je pokazal 0,26 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V nedeljo zvečer sta se na avtocesti Novo mesto – Ljubljana, pri Biču, zgodili dve prometni nesreči zaradi trka z medvedom. 33-letni voznik osebnega avtomobila je med vožnjo proti Ljubljani na desnem voznem pasu trčil v medveda, ki ga je odbilo na prehitevalni pas, kjer ga je povozil in poškodoval s svojim vozilom 44-letni voznik. V vozilu 33-letnika so se sprožile zračne blazine, zaradi česar je iskal zdravniško pomoč. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, za poginulega medveda pa je poskrbel DARS.

Kriminaliteta

Policisti so obravnavali štirinajst tatvin, deset vlomov, šest poškodovanj tuje stvari in eno lahko telesno poškodbo.

V noči na petek so neznanci razbili steklo na vratih parkiranega avtomobila na Gubčevi ulici v Krškem. Iz avta so ukradli baterijski vrtalni stroj in škatlo z orodjem in skupaj povzročili za več kot dva tisoč evrov škode.

Novomeški policisti so v petek dopoldne opravili ogled kraja vloma v poslovne prostore na Kandijski cesti. Storilci so izmaknili pet evrov denarja, povzročili pa za tisoč evrov škode.

V soboto dopoldne je več oseb prišlo do deponije brežiške komunale v Borštu in si postregli, pri tem pa še zmerjali varnostnika. Storilce bodo kazensko ovadili, zaradi kršitve javnega reda in miru ter neupoštevanja ukazov varnostnika pa jim bodo napisali plačilne naloge.

V soboto popoldne je varnostnik v trgovini v Novem mestu pri tatvini zalotil 15-letnika iz okolice Novega mesta. Privedli so ga na policijsko postajo in o kraji obvestili starše, naknadno pa bod še center za socialno delo. 15-letnika bodo kazensko ovadili.

Črnomaljski policisti so nad Ručetno vasjo obravnavali gozdno tatvino. Neznanci so v zadnjem mesecu dni posekali sedem bukev in lastnikom povzročili za okoli sedemsto evrov škode.

V noči na nedeljo so v Piršenbregu iz hleva ukradli sedem kokoši in petelina.

Policisti so obravnavali tudi tatvine manjših količin sadja in poljščin v Tomažji vasi in Brezini. Na Otočcu so obravnavali drzno tatvino sredi belega dne – neznanec je moškemu ob treh popoldne izpulil iz rok mobilni telefon z osebnimi dokumenti in pobegnil stran. Povzročil mu je za nekaj sto evrov škode.

V soboto zvečer so na Radovici storilci izkoristili krajšo odsotnost domačih in vstopili v hišo skozi odprta terasna vrata. Pregledali so notranjost, naredili za nekaj sto evrov škode, po prvih podatkih pa niso nič odnesli.

Na Štritu so v zadnjem tednu dni vlomili v počitniško hišo in odnesli nekaj pijače in hrane. Lastniki ocenjujejo, da so jim storilci povzročili za nekaj več kot dvesto evrov škode. Podobno se je zgodilo v Gorenjih Raduljah, kjer sicer niso nič odnesli, z vlomom pa kljub temu povzročili za okoli štiristo evrov škode.

V soboto zvečer so vlomilci izkoristili krajšo odsotnost lastnikov in vlomili v dva pakirana avtomobila na Otočcu, v enega pa poskusili. Iz enega avtomobila so odtujili denarnico z dokumenti (a brez denarja), ki so jo našli pod sedežem. Na dve vozilih so naredili za nekaj sto evrov škode.

Prijeli tatove

V nedeljo zvečer so krški policisti 29-letniku iz okolice Krškega zasegli šestnajst kovinskih platišč z rabljenimi pnevmatikami, ki jih je kakšno uro prej odpeljal iz deponije v Spodnjem Starem Gradu. Takrat je bil 29-letnik z avtom in prikolico, naloženo s pnevmatikami, pregnan, a so ga policisti kmalu izsledili, zasegli ukradene predmete in jih vrnili, njega pa kazensko ovadili.

Pogrešajo delovni stroj

V petek zjutraj so policisti opravili ogled gradbišča na Trški gori, kjer so kopali jarke za položitev električnih kablov. Od srede popoldne pa do petka zjutraj so neznanci tam naložili delovni stroj znamke Takeuchi 290/2 in tri izkopne žlice, v vrednosti okoli 70.000 evrov.

Poškodovana fasada na šoli

V petek dopoldne so policiste klicali iz osnovne šole v Dolenji Nemški vasi. Tam so neznanci v zadnjih dneh poškodovali fasado objekta in naredili za okoli pet tisoč evrov škode.

Ponarejeno prometno dovoljenje

Policisti specializirane enote za nadzor državne meje, ki izvajajo naloge na območju policijske uprave Novo mesto, so v petek zvečer v bližini Obrežja kontrolirali avto s priklopnikom švicarskih tablic. Pri tem so ugotovili, da je prometno dovoljenje priklopnika ponarejeno. V postopek so se vključili policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe. 24-letnega voznika iz Srbije bodo kazensko ovadili, plačal pa je tudi globo, ker prikolica (ki ni bila ukradena) ni bila registrirana.

Kršitve javnega reda in miru

Iz področja javnega reda so policisti obravnavali petinpetdeset dogodkov, od tega je bilo šestnajst kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in tri v zasebnem prostoru.

Metliški policisti so v petek, nekaj pred polnočjo, posredovali v Dolah zaradi kršitve javnega reda in miru z glasno glasbo. Za 16-letnega kršitelja so uvedli postopek o prekršku, o dogajanju pa bodo poleg staršev obvestili tudi center za socialno delo.

Mejne zadeve in tujci

Na območju policijske uprave Novo mesto so med vikendom prijeli 579 tujih državljanov, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji oziroma so notranjo mejo EU prestopili na nezakonit način. Večino so prijeli v Posavju, 112 pa v Beli krajini, na območju policijske postaje Črnomelj (Marindol, Žuniči, Gorenjci, Preloka, Zilje, Vrhovci, Vukovci, Tribuče, Paunoviči).

