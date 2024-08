posavje

FOTO: Srednjeveški dan

19.8.2024 | 16:30 | M. L.

Brestanica - Kulturni dom Krško z enoto Grad Rajhenburg je v sodelovanju s Turističnim društvom Brestanica in Kulturnim društvom Svoboda Brestanica pripravil v soboto srednjeveški dan na gradu Rajhenburg.

Srednjeveški ples v izvedbi Srednjeveške plesne skupine KD Svoboda Brestanica (Foto: M. L.)

Udeleženci so lahko obiskali številne delavnice, lahko so spoznavali med drugim kovaštvo, tekstilstvo, tiskarstvo, kaligrafijo, zdravilstvo, prerokovanje, namizne družabne igre, viteške dvoboje in še vrsto drugega. S konji članov društvo Bohorska konjenica so lahko jezdili naokoli. Otroci so tekmovali v metanju sekir. Srednjeveški so bili tudi plesi, s katerimi se je predstavila Srednjeveška plesna skupina KD Svoboda Brestanica.

V sporedu, ki ga je domiselno povezoval Nik Škrlec, je za živo petje ob živi instrumentalni glasbi, seveda v duhu srednjega veka, poskrbela Dona Norah, članica dueta Divjaga.

Ples na svili med zemljo in nebom (Foto: M. L.)

Še en ples so spremljali mali in veliki gledalci. Pri tem jim je zastajal dih, kajti Ronja Štrukelj Kreč iz skupine Trupa Aduta je plesala na svili, in to v zraku. To je počela že v mraku.

Ne bruhajo ga samo zmaji, ampak ga znajo narediti tudi cirkusanti. (Foto: M. L.)

Ko se je še bolj stemnilo, so notranje dvorišče gradu Rajhenburg zavzeli ustvarjalci ognja, rokohitrci in žonglerji Čupakabra.

‹ nazaj