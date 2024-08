kultura

Razstava Mihe Henigsmana v Gradcu

19.8.2024 | 09:00 | M. K.

Foto: Zavod Mošnice

Gradec - Ob letnem srečanju Kočevarjev v Gottscheer Gedenkstätte v Gradcu v Avstriji je KD Georg Jonke iz Črmošnjic skupaj z Zvezo kočevarskih organizacij in DLUS pripravilo odprtje slikarske razstave Mihe Henigsmana, magistra likovne umetnosti in učitelja na OŠ Belokranjskega odreda Semič. Miha Henigsman, ki je tudi član Kulturno-umetniškega društva Artoteka Bela krajina in Društva likovnih ustvarjalcev Semič, aktivno sodeluje kot mentor, kjer svoje znanje in izkušnje predaja naslednjim generacijam, so ob tem sporočili iz KD.

Pred Gottscheer Gedenkstätte v Gradcu, v sredini Miha Henigsman s sinom

Na razstavi Gradcu je predstavil svoja dela, ki so nastajala pod vplivom zgodb njegovega dedka, Kočevarja, kot tudi pod vplivom sodelovanja na likovnih kolonijah Zveze kočevarskih organizacij, ki se jih je prvotno udeležil kot likovni ustvarjalec, zadnjih nekaj let pa tudi kot mentor. Navdih za svoje likovno ustvarjanje najde tudi v temi kočevarstva, saj mu je dedek pogosto pripovedoval zgodbe iz mladosti in o nekdanjih prebivalcih danes zapuščenih vasi. Miha ga je rad poslušal, predvsem pa zanimivo kočevsko govorico, ko se je dedek pogovarjal s sestro in prijatelji iz otroštva, ki so iskali svoje korenine in prihajali na obisk iz Avstrije, Amerike in drugih držav. Miha se rad spominja številnih izletov, na katere je dedek vodil družino v zapuščene kočevarske vasi, kot so Kleč/ Kletsch, Ponikve/ Sporeben, Štale/ Stalldorf, Gače/Gatschen ... Dedek je vedel vse: čigava je bila hiša, kje je bil vodnjak, kje hlev, kje je rasla sliva in kje hruška s slastnimi plodovi ... Danes Miha svoje »kočevarstvo« ohranja na način, ki je zanj najpomembnejši: z umetniškim udejstvovanjem, so zapisali v KD Georg Jonke.

Miha je zaposlen kot učitelj likovne umetnosti na semiški osnovni šoli, kjer želi pri predmetih, ki jih poučuje, spodbujati mlade h kreativnemu razmišljanju. V lokalni skupnosti pripravlja različne delavnice, poleg likovnih delavnic tudi foto in filmske delavnice, pri katerih svoje znanje posreduje mladim. Aktivno sodeluje pri organizaciji Dnevov kočevarske kulture, kot slikar in tudi kot mentor mladim umetnikom pri krovni organizaciji kočevarskih organizacij, kjer učenci spoznavajo lokalno zgodovino in kulturo.

Razstava bo v muzejskih prostorih v Gradcu na ogled še do sredine novembra 2024.

Razstava, ki jo je podprlo Ministrstvo za kulturo RS, je, kot sporočajo organizatorji, na številno občinstvo v Gradcu naredila močan vtis, saj dela nosijo globoko povezavo z zgodovino in dediščino njegovih prednikov. Miha Henigsman v svojih slikah na svojski način prikazuje današnjo podobo nekdanjih kočevarskih vasi, ki niso samo razvaline, ostali so bogati detajli kočevarske kulturne dediščine, ki jih velja ohraniti.

Otvoritev razstave je popestrila Rebeka z recitacijo pesmi Karla Schemitscha v kočevarščini ter belokranjska pevka Martina ob spremljavi kitarista Domna.

Razstava Mihe Henigsmana bo v prestolnici avstrijske Štajerske na ogled do sredine novembra, so še sporočili iz KD Georg Jonke.

