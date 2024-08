kultura

Od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje

18.8.2024 | 11:30 | I. V.

Novo mesto - Z zaključnim nastopom udeležencev letošnjih delavnic se je sinoči končal 24. festival Jazzinty, v okviru katerega smo tokrat na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine lahko prisluhnili enajstim koncertom zelo raznolike glasbe od jazzovske klasike, tudi kabarejsko začinjene, pa do sodobnega jazza, sodobne improvizirane glasbe, funka, soula, R&B-ja in ritmičnega srbskega popa pa še česa vmes.

Mladi ...

Tako kot je bil letošnji Jazzinty razgiban žanrsko je bila razgibana tudi skupina udeležencev, med katerimi so bili tako še zelo mladi glasbeniki, pa z jazzom že seznanjeni dijaki konservatorija za glasbo, študentje akademij in starejši že izkušeni glasbeniki, ki so prišli v Novo mesto k mednarodno priznanim mentorjem razširiti svoja glasbena obzorja, starostni razpon udeležencev pa se je raztezal od 14. do 65. leta, od jazzovskega vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje.

... in nekoliko starejši

Če je Jazzinty pred leti veljal za verjetno edine take jazzovske delavnice na območju med Dunajem in Atenami, je danes konkurenca na trgu tovrstnega izobraževanja kar precejšnja, zato za razliko od preteklosti, ko so v Novo mesto prihajali tudi udeleženci z daljnega vzhoda, na primer iz Koreje ali Japonske pa celo iz Amerike, danes tujcev med njimi ni veliko, a raven znanja med njimi, sodeč po jam sessionih po večernih koncertih, ki so se znali zavleči skoraj do svita, kljub temu iz leta v leto raste, tudi tokrat pa lahko mirno zatrdimo, da je bila kakovost muziciranja udeležencev na njihovem zaključnem nastopu najvišja do sedaj, ali kot je izjavil eden izmed rednih spremljevalcev Jazzintyja, igrali so vsaj tako dobro če ne celo bolje kot nekoč mentorji.

