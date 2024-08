dolenjska

Za celovito prenovo gradu Turjak ponovno iščejo izvajalca

18.8.2024 | 09:00 | STA

Ljubljana/Turjak - Za celovito prenovo gradu Turjak v občini Velike Lašče bodo ponovno iskali izvajalca, saj javno naročilo za obnovo, ki ga je v začetku leta objavilo ministrstvo za kulturo, ni bilo oddano, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil. Ministrstvo je sicer najprej izbralo podjetje Lesnina MG oprema iz Ljubljane, a je nato odločitev spremenilo.

Turjaški grad (Foto: arhiv; Občina Velike Lašče)

Kot je razvidno s portala javnih naročil, se bo postopek izbire izvajalca za obnovo gradu moral začeti znova. Ministrstvo je sicer ponovno naročilo za prenovo gradu objavilo v petek, še kaže portal.

Naročilo za celovito obnovo gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami, ocenjeno na skoraj 7,5 milijona evrov, je ministrstvo objavilo aprila. Za obnovo, ki je del načrta za okrevanje in odpornost, je nato izbralo podjetje Lesnina MG oprema iz Ljubljane. To naj bi grad obnovilo za nekaj manj kot 7,4 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.

Na ministrstvu so zatem odločitev spremenili, podjetje pa je na Državno revizijsko komisijo vložilo zahtevek za revizijo, a je bil ta zavrnjen. Da so prvotno odločitev spremenili, so na ministrstvu med drugim utemeljili s tem, da ponudnik ni predložil vse zahtevane tehnične dokumentacije. Na javno naročilo se je sicer prijavilo šest izvajalcev.

V sklopu obnove gradu, ki je bil prvič omenjen leta 1220, čeprav naj bi nastal že prej, je ministrstvo predvidelo rekonstrukcijo severnega trakta gradu oz. palacija obrambnega stolpa oz. bastije ter rekonstrukcijo in prizidavo lovskega doma.

Predvideno je tudi rušenje pokritega prireditvenega prostora, statično sanacijo ruševine konjušnice in novogradnjo kolesarnice oziroma shrambe za rekvizite znotraj zidov konjušnice ter manjši rekonstrukciji notranjega grajskega dvorišča in celotnega grajskega parka v smislu ureditve poti, zaščitnih ograj, zazelenitev in zasaditev.

Vlada je medtem sprejela tudi načrt upravljanja gradu kot kulturnega spomenika državnega pomena za obdobje 2024-2028.

