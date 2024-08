družabno

Večna zaljubljenca v Formulo 1

17.8.2024 | 15:30 | Renata Mikec

Foto: Vid Voršič

Jo Ramirez (na fotografiji levo) je Mehičan, ki je 40 let preživel v različnih vlogah v svetu Formule 1. Začel je kot mehanik vajenec pri Ferrariju, nato napredoval in sodeloval z nekaj najslovitejšimi ekipami F1, na vrhuncu pa je deloval kot koordinator in športni direktor pri McLarnu, in to v času zmagoslavja prvakov Prosta, Senne in Haekkinena. Za danes 83-letnega Joa pravijo, da je svojevrstna legenda v svetu F1, od katere se je poslovil leta 2001, po 479 dirkah, a njemu ljuba dirkališča še vedno rad obišče. Z Veljkom Jukičem (desno), ki ga poznamo kot fotoreporterja, karateista, motorista in dolgoletnega urednika športa pri reviji Avto Fokus, ki je nastopil tudi v filmu o slovitem dirkaču Ayrtonu Senni, sta se srečala na dirki F1 na Hungaroringu. Obujala sta spomine na mlada dirkaška leta. »Jo mi je velikokrat pomagal z notranjimi informacijami pa tudi, da sem dobil kak ekskluziven intervju, kot na primer z legendarnim Ayrtonom Senno na vrhuncu njegovih uspehov,« nam je povedal Veljko. Čeprav je Posavec največje uspehe dosegel kot tekmovalec v svoji vzporedni karate karieri, je tudi mojster in karate motivator, pa njegova prva ljubezen ostaja Formula ena: »Ta šport se je močno spremenil. A ko se srečamo stari ljubitelji dirk, se v mislih in spominih vrnemo v za nas najboljše čase dvobojev Prosta, Manslla, Piqueta in še zlasti Senne. In z Ramirezom sva obujala prav tiste čase,« je bil nostalgičen Jukić.