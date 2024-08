dolenjska

Klopotec že odganja ptiče iz vinogradov, kmalu bo trgatev!

17.8.2024 | 10:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Tolsti vrh - Po pobočjih vinorodnega Tolstega vrha od sinoči že odmeva pesem klopotca in v vinogradih odganja nepovabljene goste – ptiče.

V okviru občinskega praznika Jernejevo so ga spet postavili člani Kluba mokropoljski mučeniki, druščina trenutno 20 članov, ki združuje planinsko in športno dejavnost Mokropoljčanov in okoličanov iz šentjernejske občine. Vsi so prišli oblečeni v svoji zanimivi planinski opravi, zavzeto in z veseljem so opravili vsakoletno nalogo.

Postavljanje klopotca je pomembno opravilo Kluba mokropoljski mučeniki.

Postavljanje klopotca je namreč tradicija pred zorenjem grozdja, kar naznanja jesen in trgatev, ki bo letos menda zelo zgodnja, že kar okrog 1. septembra, pravijo vinogradniki, ki si obetajo lepo letino. Vsaj za enkrat tako kaže.

Klopotec so »mučeniki« letos postavili že 37. leto zapored in nobeno leto niso umanjkali, tudi med korono ne, pove Franc Šinkovec, z imenom Korenina, ki vseskozi skrbi za klopotec – da je izpraven in lepo deluje. Pred nekaj leti ga je neurje skoraj uničilo in razbilo, a so ga člani, ki imajo prav vsi zanimive vzdevke - Debeli, Hitri, Kekec, Kolonelo, Kopač, Korenina, Laufar, Pajo, Pikant, Ročko, Rožle, Servis, Šofer, Tastar, Tavžent in Tulipanče itd. - lepo obnovili.

Msgr. Anton Trpin in članice Društva kmetic Šentjernej.

Klopotec so po maši, ki jo je v cerkvici sv. Roka daroval msgr. Anton Trpin, v povorki, na čelu katere je takt dajal priložnostni ansambel Prijatelji Tolstega vrha, prinesli na pobočje pod cerkvico in ga postavili. Blagoslovil ga je g. Trpin, kot že vseh 37 let, in zaželel vsem lepo praznovanje Jernejevega, da bi s prireditev, »kjer si lahko vsak vzame kaj za dušo in telo«,« odhajali praznično veseli in polni upanja do življenja.

Klopotec že odganja ptiče iz vinogradov!

Krajani so pod cerkvico postavili mlaje z zgovornim napisom: Tone boglonaj, dobrodošel novi župnik. Dolgoletni in priljubljeni župnik Anton Trpin se je namreč 1. septembra za vedno poslovil od tega naziva, v faro pa je prišel Janez Rihtaršič. Slednjega zaradi maše v Šentjerneju ni bilo na Tolsti vrh, pozdrave in dobrodošlico mu bo prenesel Trpin.

Podžupan Andrej Mikec je pozdravil zbrane.

Zbrane krajane in vinogradnike je v imenu občine Šentjernej pozdravil podžupan Andrej Mikec in dejal, da tradicionalni dogodek na Tolstem vrhu ljudi navdihuje in povezuje, zato se je zahvalil vse organizatorjem. Povabil je še na ostale dogodke Jernejevo 2024, ki jih do 25. avgusta ne bo manjkalo.

Covid križ že od pomladi stoji ob cerkvici sv. Roka.

Aktualni starešina Kluba mokropoljski mučeniki Rok Zupančič z mučeniškim imenom Sapca, je nekaj besed povedal o verskih znamenjih cerkvice sv. Roka na Tolstem vrhu, o kipu sv. Florjana in Marijinem kipu – slednji je bil letos obnovljena. Največ pozornosti pa je bil deležen nov t.i. kovid križ, ki so ga spomladi postavili mokropoljski mučeniki v zahvalo za preminula leta in preživetje po covid epidemiji. Križanega je izdelal pleterski menih p. Janez Hollenstein, križ, ki je največji med več kot stotimi križi v šentjernejski župniji, pa je spomladi blagoslovil Anton Trpin.

Za dobro voljo zbranih je – tudi tradicionalno – skrbel Šentjernejski oktet z lepo slovensko pesmijo, članice Društva kmetic Šentjernej pa so na stojnici ponujale domače dobrote. Mnogi so se tako po maši in blagoslovu še radi zadržali, klepetali in prisluhnili tudi klopotcu.

