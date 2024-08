gospodarstvo

Šampionski naslovi Prusu in Grabnarju

12.8.2024 | 10:00 | Dragana Stanković

Ljubljana/Metlika - Na nedavnem jubilejnem, že 50. ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona in 14. odprtem državnem ocenjevanju Vino Slovenija Bio, ki vsako leto potekata v okviru mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra (ta bo konec avgusta v Gornji Radgoni), so belokranjski, dolenjski in posavski vinarji s svojimi vini spet posegli po najvišjih odličjih. Sodelovalo je 148 vinarjev s 651 vzorci iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in iz Bolgarije, med njimi kar 30 vinarjev iz vinorodne dežele Posavje.

Tretja in četrta generacija Prusovih, gospodar Jožef (desno) in Jože mlajši (Arhiv družine Prus)

Velika večina med njimi je prejela zlate in srebrne medalje, šampionske nazive pa sta prejela Hiša vina Grabnar iz Ardra pri Raki za cviček PTP, 2023, ki je letos spomladi prejel tudi najvišje število točk na ocenjevanju za Teden cvička v Novem mestu, ter Vinska klet Prus iz Krmačine pri Metliki. Prusova klet je poleg desetih velikih zlatih medalj, desetih zlatih in osmih srebrnih pridelala kar štiri šampione, in sicer za rumeni muškat, 2020, v kategoriji mirna vina aromatičnih sort – polsladka, rumeni muškat, 2018, in sauvignon, 2001, oba v kategoriji mirna vina aromatičnih sort – sladka, ter rumeni muškat, 2013, v kategoriji naravna sladka desertna vina. Prus je za sauvignon, 2001, prejel tudi nagrado Stanka Čurina, ki jo podeljujejo za najvišje ocenjeno vino na rednem ocenjevanju. Sauvignon je bil ocenjen s 97,67.

Na jubilejnem mednarodnem ocenjevanju vin v Gornji Radgoni kar 30 vinarjev iz vinorodne dežele Posavje – Vinski kleti Prus štirje šampioni, eden tudi za Hišo vina Grabnar – Jožef Prus: Kakovost vina se kroji že pri rezi vinske trte, zato je najboljše vino iz grozdja, ki ga pridelaš sam

