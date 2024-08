družabno

Planinci na dvodnevni turi

12.8.2024 | 10:30 | R. Mikec

Foto: Božo Mlakar

Člani Pohodniškega društva Novo mesto so bili tokrat na dvodnevni turi v osrčju Julijskih Alp. Povzpeli so se na Visoko Vrbanovo špico in na Rjavino, kjer je nastala tudi objavljena fotografija. Vseskozi so se 19-članski odpravi ponujali čudoviti razgledi, Triglav pa je bil žalostno zavit v meglo. Tudi avgust bo marsikoga zvabil v hribe. Tako omenjeno društvo že 10. avgusta načrtuje skupni izlet medobčinskega društvenega odbora Dolenjske in Bele krajine na Kamniško sedlo, od 10. do 17. avgusta pa bodo odšli na vsakoletni družinski tabor Slatna, namenjen predvsem mladim planincem. Konec avgusta in prvi septembrski dan jih čaka še pohod na Prisojnik in Špik, sredi septembra pa vzpon na 3.283 metrov visok vrh Petzek v sosednji Avstriji. Pohodniško društvo Novo mesto je vse leto zelo dejavno in navdušuje z mnogimi aktivnostmi. Njihov najodmevnejši dogodek z mednarodno udeležbo je zagotovo pohod po Rudolfovi poti, ki ga vsako leto organizirajo v počastitev občinskega praznika MO Novo mesto.

