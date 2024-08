šport

Dvojec Ivačič - Grmek zasedel 4. mesto

12.8.2024 | 08:00 | Foto: arhiv AMZS

Stralsund - Stralsund v Nemčiji je gostil polfinalno preizkušnjo evropskega prvenstva parov v speedwayu. Slovenijo sta na dirki zastopala Matic Ivačič in Anže Grmek.

Matic Ivačič je imel v drugem delu dirke ogromno težav z nastavitvami motorja.

Slovenski dvojec je v Nemčijo prišel odločen, da v močni mednarodni konkurenci iztrži čim več in morda preseneti s prebojem v finale, v katerega so vodila prva tri mesta. Ekipo Slovenije z mehaniki in trenerji je vodil Gregor Arnšek, ki se je dobro zavedal, kako zahtevna naloga je pred voznikoma. Tekmeci iz Norveške, Velike Britanije, Nemčije, Češke, Švedske in Ukrajine so bili prav tako sila motivirani, zato je bila dejansko vsaka vožnja v ovalu Paul Griefzu stadiona ostra bitka na nož.

''Ne progi sem bil prvič. Iskali smo prave nastavitve. Na začetku sva z Maticem odpeljala par dobrih voženj, potem pa se je proga spreminjala in s tem tudi nastavitve, zato sva se vmes malce izgubila. Ampak borila sva se do konca in mislim, da je to pomembno in da sva naredila največ, kar sva lahko,'' je neposredno po koncu dirke povedal Anže Grmek, ki je v skupni seštevek Slovenije prispeval 9 točk (2, 3, 1, 1, 1, 1), Matic Ivačič pa jih je zbral 8 (3, 2, 3, 0, 0, 0), vse v prvih treh vožnjah.

''V prvih treh štartih sva z Anžetom naredila dobro delo, potem pa se je steza spremenila in začeli smo spreminjati nastavitve, ki smo jih peljali v napačno smer. Sigurno je četrto mesto velik uspeh, ampak če bi imela malce več sreče in kakšen krog več na takšnji stezi, bi se lahko borila za piko ali dve več, ki nas bi peljala v finale,'' je dirko ocenil izkušeni Ivačič. Skupno 17 točk je pomenilo, da je Slovenija zasedla 4. mesto. V finale evropskega prvenstva parov, ki bo na sporedu 20. oktobra v Lonigu v Italiji, so se prebile reprezentance Nemčije (27 točk), Velike Britanije (25 točk) in Češke (24 točk).

