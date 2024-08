šport

Anže Skok in Nejc Peterlin najboljša v Ilirski Bistrici

11.8.2024 | 10:30 | Foto: KK Adria Mobil

Ilirska Bistrica - V Ilirski Bistrici je včeraj potekal Kriterij Ilirska Bistrica 2024, ki so se ga udeležili tudi člani KK Adria Mobil. Slavila sta Anže Skok med člani in Nejc Peterlin med starejšimi mladinci.

Člani so morali opraviti s 30 krogi (en krog 1,24 km), starejši mladinci s 24 in mlajše ter starejše mladinke z 18 krogi. Med člani je bil šesti Tilen Finkšt, sedmi pa Aljaž Turk. Med starejšimi mladinci se je med najboljših deset uvrstilo kar pet novomeških kolesarjev. Ob zmagi Nejca Peterlina je na zmagovalni oder stopil še Jakob Omrzel, ki je bil drugi, Gašper Štajnar je bil peti, Vid Murn deveti in Nik Golob deseti. Med mlajšimi mladinkami je na stopničkah končala Lara Mehle, ki je bila druga, četrta je bila Stella Lindič in šesta Iva Colnar. Med starejšimi mladinkami je deseto mesto osvojila Klara Eliza Rodič.

