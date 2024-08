družabno

Zapušča Mirno Peč

11.8.2024 | 18:00 | Foto: Rok Nose

Iz župnije Mirna Peč se po 21 letih župnikovanja te dni poslavlja Janez Rihtaršič, ki je letos tudi srebrnomašnik. Po toliko letih sprememba gotovo ni preprosta ne za župljane ne zanj, a sprejema jo kot Božjo voljo. Župljani so se od njega ganljivo poslovili pri obeh nedeljskih mašah in se mu zahvalili za vse dobro ter za vse molitve in razumevanje. Župnika je nagovoril tudi prvi mož mirnopeške občine Andrej Kastelic in mu izročil darilo – umetniško sliko mirnopeške doline z župnijsko cerkvijo sv. Kancijana, ki je nastala na slikarskem ekstemporu Pokrajinske zveze upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Zahvalili so se mu tudi pevci, domačini pa so ga presenetili s torto velikanko, s katero so se po maši verniki posladkali pred cerkvijo. Rihtaršič, ki letos slavi abrahama, odhaja v župnijo Šentjernej, v Mirni Peči pa ga bo nasledil Blaž Franko.

