V Pardubicah Zorko pred Cerjakom

10.8.2024 | 08:00 | Foto: AMZS

Pardubice - Speedway oval v Pardubicah je bil prizorišče tretje dirke za točke državnega prvenstva Slovenije za mlade voznike od 12 do 16 let, ki tekmujejo z motorji s prostornino do 250 kubičnih centimetrov. Ob trojici slovenskih tekmovalcev, Svenu Cerjaku, Gregorju Zorku (oba AMD Krško) in Tilnu Bračku (AMTK Ljubljana), so na štartu stali še vozniki iz Češke in Poljske, med katerimi pa je tokrat manjkal aktualni svetovni in evropski prvak v tej kategoriji Maksymilian Pawelczak, ki si je pred dnevi ob padcu nesrečno zlomil roko. Zaradi težav organizatorja s pripravo proge se je dirka začela z dveurno zamudo, ki pa voznikov ni pretirano zmedla. Zelo dobro je tokrat vozil Zorko, ki je vnovič zasedel tretje mesto. Po rednem delu je bil sicer nepremagan in je vknjižil maksimalnih 12 točk v štirih vožnjah. Cerjaku se tokrat ni izšlo po željah in načrtih. Osvojil je 5. mesto, zbral pa je 7 točk (2, d, 2, 3), a vseeno ostaja v vodstvu skupnega seštevka državnega prvenstva. Bračko je v prvi vožnji, ko ga je prehitel Zorko, na žalost padel in je tekmovanje nadaljeval z rezervnim motorjem, na katerem pa se ni znašel in ni bil kos najboljšim. Dirko je končal na repu lestvice udeležencev dirke z 2 točkama (d, 0, 1, 1). Prvo mesto si je privozil poljski voznik Karol Szmyd, ki je bil v finalni vožnji najboljši. Drugo mesto si je privozil Čeh Adam Nejezchleba, na tretji stopnički zmagovalnega odra pa je stal Zorko.

Trenutno stanje v skupnem seštevku DP Češke in Slovenije: Sven Cerjak je z 48 točkami na 1. mestu, Gregor Zorko pa jih ima 41 in je skupno že tretji.

Gregor Zorko se je v Pardubicah znova povzpel na 3. mesto na zmagovalnem odru.

