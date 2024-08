dolenjska

Pločnik in kolesarska steza zaraščena

10.8.2024 | 12:00 | L. Markelj

Novo mesto - Še tam, kjer le imamo pločnike za pešce in kolesarske steze, se včasih zdi njuna uporaba nemogoča. Mnogi že dlje časa opažajo problematične točke ob cesti iz Bršljina proti Prečni.

»Mestna občina in njen župan se tako rada hvalita z urejenimi kolesarskimi stezami in pločniki, a le štiri kilometre iz mesta – na cesti proti Prečni - takale podoba. Čas bi bil, da se kdo loti in zelenje pokosi in pospravi!«, je dejal eden od pogostih uporabnikov te ceste.

Zeleno rastje prodira na pločnik in kolesarsko stezo ter ovira pešce in kolesarje. Naj to čim prej kdo pokosi! (Foto: J. G.)

Na Mestni občini Novo mesto so z odgovorom kratki in jasni: »Cestne brežine se kosijo dvakrat letno, naslednja košnja je predvidena v avgustu ali septembru.«

No, krajani upajo, da se bo to zgodilo čim prej. Do ureditve steze in pločnika pa se je očitno torej po tej trasi najbolj varno peljati kar z avtom …

