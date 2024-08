posavje

Slovenski in hrvaški policisti o problematiki migracij

9.8.2024 | 19:00 | STA

Obrežje - Na pobudo slovenske policije so se danes na Obrežju sestali predstavniki slovenske in hrvaške policije, ki so obravnavali aktualne ukrepe za obvladovanje nedovoljenih migracij in preprečevanje tihotapljenja ljudi. Ob tem so se hrvaški strani zahvalili za konstruktivno sodelovanje ter poudarili prizadevanja obeh policij na skupni meji.

Foto: GPU

Kot so po sestanku sporočili iz Generalne policijske uprave, s hrvaško policijo sicer poteka aktivno operativno sodelovanje, tako na državni kot tudi na regionalni oz. lokalni ravni, pri čemer si prizadevajo za usklajeno delovanje in iskanje rešitev za izboljšanje stanja na področju preprečevanja nezakonitih migracij.

Direktor Uprave uniformirane policije Mirko Nunič se je s pomočnikom glavnega ravnatelja policije in načelnikom Uprave za mejo hrvaške policije Zoranom Ničenom pogovarjal o operativni problematiki nedovoljenih migracij in izmenjavi operativnih informacij, zato so na srečanju sodelovali tudi predstavniki mejnih policij iz državne in regionalne ravni.

Ker so nezakonite migracije močno povezane z organizirano kriminaliteto tihotapljenja ljudi, so na sestanku prisostvovali tudi predstavniki kriminalistične policije.

Nunič je poudaril pomembnost učinkovitega nadzora, odkrivanja in preprečevanja nedovoljenih migracij. Hrvaški strani se je zahvalil za konstruktivno sodelovanje, pri tem pa omenil prizadevanja obeh policij na skupni meji. Slovenska in hrvaška policija vsakodnevno sodelujeta pri izvajanju mešanega patruljiranja, prav tako pa izvajata skupno usklajene poostrene nadzore nad nedovoljenimi migracijami.

Marca so na skupni meji z namenom preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih prehodov notranje meje, preverjanja zakonitosti bivanja ter preprečevanja in odkrivanja čezmejne kriminalitete izvedli večdnevni poostren nadzor, ki je zajemal območje več policijskih uprav na obeh straneh meje. V njem so sodelovali policisti policijskih uprav iz Novega mesta, Kopra in Ljubljane ter na hrvaški strani uprave iz Zagreba, Karlovaca, primorsko-goranske ter istrske županije.

Kot so napovedali, bodo s poostrenimi nadzori, prerazporeditvijo kadrov na najbolj obremenjena območja in prilagajanjem aktivnosti razvoju nedovoljenih prehodov državne meje še naprej zagotavljali učinkovit nadzor nad nedovoljenimi migracijami.

Slovenska policija se je letos s kolegi iz Hrvaške dogovorila o mehanizmu obojestranske izmenjave ključnih kratkoročnih analitičnih in operativnih informacij na področju nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete. Na podlagi teh informacij obe policiji spremljata in primerjata spremembe na področju omenjene problematike ter organizirata lastne aktivnosti in operativno delo.

Dogovorili so se še, da policiji nadaljujeta z okrepljenim izvajanjem mešanih patrulj, katerih krajevno in časovno usmerjanje bo slonelo na rezultatih analiz tveganja ter dogovorih na operativni ravni. Po potrebi izvajanje mešanih patrulj usmerjajo tudi v izvajanje nadzora na javnih transportnih sredstvih. Letos so tako izvedli že skoraj tisoč skupnih mešanih patrulj, ob tem pa so pri nedovoljenem prestopu prijeli skoraj prav toliko tujcev.

Kot poudarjajo na slovenski policiji, uspešno izvajajo vse potrebne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje nezakonitih migracij, med katerimi je tudi odkrivanje organiziranih hudodelskih združb, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi.

Do 7. avgusta so obravnavali 314 primerov (v enakem obdobju lani 201), v katerih so prijeli 349 tihotapcev ljudi, od tega 343 tujcev in šest slovenskih državljanov, s 1953 nezakonitimi migranti. Za 320 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor, med prijetimi pa prevladujejo državljani Ukrajine, Romunije, Gruzije, Turčije in Poljske.

Sicer pa je slovenska policija v prvih sedmih mesecih letos obravnavala 25.786 nedovoljenih vstopov, od tega večino oziroma 25.092 na notranji meji s Hrvaško. Kar 83 odstotkov nedovoljenih vstopov na notranjih mejah je v letošnjem letu obravnavala Policijska uprava Novo mesto, ki ji s šestimi odstotki sledi Policijska uprava Maribor.

Med obravnavanimi tujci prevladujejo državljani Sirije, Afganistana, Turčije in Maroka. Do konca julija je bilo evidentiranih 24.805 izraženih namer za podajo prošnje za mednarodno zaščito, kar je za dobre tri odstotke manj kot v enakem obdobju lani, so še sporočili iz policije.

