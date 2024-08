kronika

Trčil v avtobus in pobegnil - ste videli nesrečo?

9.8.2024 | 11:30 | M. K.

Včeraj nekaj pred 15. uro se je zgodila prometna nesreča na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov PP Novo mesto je voznik osebnega avtomobila znamke Volkswagen passat sive barve zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtobus, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 53-letni voznik. Povzročitelj na kraju nesreče ni ustavil, ampak je nadaljeval z vožnjo v smeri proti centru mesta, so danes sporočili s PU Novo mesto. Zaradi razjasnitev vseh okoliščin policisti pozivajo voznika osebnega avtomobila in morebitne očividce, da pokličejo na številko 07 33 27 400 ali se zglasijo na PP Novo mesto, Ljubljanska cesta 30.

Trčila kolesar in voznica e-skiroja

Včeraj okoli 13.30 se je zgodila nesreča na kolesarski stezi v Brežicah. Policisti PP Brežice so ugotovili, da je za trčenje odgovorna 21-letna voznica električnega skiroja, ki je zaradi nepravilne strani vožnje izgubila oblast nad skirojem in trčila v 22-letnega kolesarja. Lažje poškodovano 21-letnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Huje poškodovana voznica osebnega avtomobila

Nekaj po 13.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti med Ručetno vasjo in Gabrom. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled in ugotovili, da je 71-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe.

Prehitri na avtocesti

Policisti so na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Audi A5 avstrijskih registrskih oznak, ki je po avtocesti na območju Gorenjih Skopic vozil s hitrostjo 203 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 73 km/h. 22-letnemu državljanu Avstrije so zaradi kršitve izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Ustavili so tudi voznika osebnega avtomobila Audi A8 avstrijskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 190 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 60 km/h. 39-letnemu državljanu Avstrije so izrekli globo v višini 400 evrov in pet kazenskih točk.

Vlomi in tatvine

V Bereči vasi na območju PP Metlika je med 4. 8. in 8. 8. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel posodo z gorivom in prehrambene izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 700 evrov škode.

Na območju Sevnega je v noči na četrtek neznanec vlomil v mlekomat in v poslovne prostore. Izmaknil je nekaj kovancev, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Na Topliški cesti v Novem mestu je v isti noči nekdo vlomil v parkomat. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V Semiču so v minuli noči neznanci poskušali vlomiti v poslovne prostore. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Loče, Perišče, Slovenska vas, Rakovec, Bukošek, Mihalovec) včeraj prijeli 29 državljanov Afganistana, 22 Bangladeša, 18 Sirije, 14 Pakistana, devet Maroka, osem Konga, sedem Nepala, šest Turčije, pet Indije, tri iz Egipta in dva državljana Rusije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči, Marindol, Podklanec, Vinica, Drenovec) so prijeli 22 državljanov Maroka, 12 Afganistana, sedem državljanov Iraka, štiri iz Alžirije ter državljana Uzbekistana in Palestine.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 86. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 262 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, nesrečo, v kateri se je udeleženec lažje poškodoval, in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilništva, poškodovanja tuje svari, vlomov tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

PU Ljubljana

S PU Ljubljana pa med drugim poročajo o prometni nesrčei, ki se je sinoči nekaj po 20.30 zgodila na cesti v Sodražici in v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Po doslej znanih podatkih je voznik osebnega vozila trčil v pešca, ki je nenadoma neosvetljen stopil na vozišče. V nesreči se je pešec huje poškodoval in je življenjsko ogrožen. Policisti vse okoliščine nesreče še ugotavljajo.

