dolenjska

Vrata se ne zapirajo, pozimi jih zebe

9.8.2024 | 14:00 | Lidija Markelj

Novo mesto - Bilo je lani 1. maja, ko je družina Mejač iz Novega mesta slovesno prevzela ključe neprofitnega stanovanja na Kandijski cesti 42 v Novem mestu, ki ga je v najem za nedoločen čas dobila od Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto. Veselje je bilo veliko, saj so tako oče Franci, mama Zvezdana in trije šoloobvezni otroci dolgoročno rešili stanovanjski problem.

Mejačevi Franci in Zvezdana ter najmlajša hčerka Ema (Foto: L. M.)

O lastnem domu lahko le sanjajo, saj ima petčlanska družina premajhne prihodke: mama Zvezdana, ki je po poklicu natakarica in frizerka, je zdaj zaposlena na Slovenskih železnicah, oče Franci, ki je bil vrsto let poklicni voznik, pa je zaradi zdravstvenih težav s kolenom na dolgotrajni bolniški. »60-krat so mi že punktirali koleno, lani so mi odstranili še eno ledvico, skratka, težav imam še in še,« pove 51-letnik.

S prenovljenim najemniškim stanovanjem so bili Mejačevi na začetku zelo zadovoljni.

A kot pove oče Franci, jih moti, da javni stanovanjski sklad kljub dogovoru v letu dni ni odpravil popravkov in nekaterih pomanjkljivosti v stanovanju, ki so moteči in na katere dolgo opozarjajo, a se ni zgodilo skoraj nič. Nesprejemljivo se jim zdi tudi drago ogrevanje z električnimi paneli, pa jih kljub temu zebe, ter plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Kako odgovarja Stanovanjski sklad MONM?

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj