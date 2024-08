kronika

Nesreča pod železniškim nadvozom

9.8.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 13.37 je na cesti Črnomelj – Črmošnjice, pod železniškim nadvozom v ulici Kot v Semiču, vozilo zapeljalo na bankino in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane voznice in policistom pri usmerjanju prometa ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano voznico odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. V času odstranjevanja posledic nesreče je promet potekal izmenično enosmerno.

Kolo in skiro

Ob 13.31 sta na Cesti svobode v Brežicah trčila kolesar in voznica E skiroja. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so poškodovano oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Odprli avto

Ob 12.28 so gasilci PGE Krško na Bohoričevi ulici v Krškem, s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Sršeni

Ob 18.09 so gasilci PGD Obrežje posredovali v Gorenji Pirošici, občina Brežice, kjer so s tehničnim posegom odstranili sršenja gnezda iz stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 5:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 1, TP ČARDAK 2, TP ČARDAK 3;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODKLANEC izvod nad Čistilno.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNOVEC, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI CEROVEC, izvod 1. MALI CEROVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE BRUSNICE 1996;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PARADIŽ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KURJA VAS, izvod 1. PROTI SMEDOVCU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA ZAPUŽE; od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA ROJE 3, nizkonapetostno omrežje – Povše Filip, Škrlj.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto na območju TP Valvazorjeva Krško, nizkonapetostno omrežje – Ob cesti proti Guntam med 8:00 in 11:00 uro; na področju Sevnica z okolico na območju TP Dvorc med 8:15 in 13:00 uro in na območju TP Kompolje vas, nizkonapetostno omrežje – Gasilski dom med 8:00 in 14:00 uro ter na področju Brežice z okolico na območju TP Sveta jedert, nizkonapetostno omrežje – Beuc med 8:30 in 13:00 uro.

‹ nazaj